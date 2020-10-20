Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Агоры», защитник Беглеца Леонид Соловьев.

Если прокуратура не обжалует сегодняшнее решение, Беглец выйдет на свободу через 10 дней.

Администрация колонии-поселения, в которой осужденный по «московскому делу» отбывает наказание с 6 августа, и прокуратура были против УДО, посчитав его «нецелесообразным».

«Колония и прокуратура возражали против УДО, — рассказал „Новой“ адвокат Беглеца Леонид Соловьев, — Они ссылались на то, что он, во-первых, имеет нестабильное поведение, а, во-вторых, поставлен на профилактический учет. [Нестабильное поведение] они обосновали тем, что у него есть еще прошлогодний выговор за незаправленную кровать. Но, в целом, он характеризуется положительно: учится и работает. Мы сослались на это и на то, что выговор уже погашен — у него истек срок действия. Суд согласился. [То, что он поставлен на профилактический учет] по приказу Минюста все, кто идут по 318 статье — всех ставят на профилактический учет. Это также не может предрешать его условно-досрочное освобождение. Суд с нами также согласился»

Также, по словам Леонида Соловьева, суд принял во внимание то, что у Данила двое детей и он ранее не был судим.

Накануне Беглец обратился к главному раввину России Берлу Лазару из-за нарушения своих религиозных прав и объявил голодовку. По словам Беглеца, всех осужденных, находящихся в колонии, обязали работать в субботу, и отметил, что он верующий иудей и старается соблюдать шаббат, придерживаясь обязанностей и ограничений. Беглец выступил против нововведений.

Приговор Беглецу вынесли в сентябре прошлого года — его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на полицейского (ст. 318 УК) во время летних протестов в Москве, так как он потянул силовика за руку. Сам Беглец настаивал, что увидел жесткие задержания протестующих и пытался не допустить того, чтобы полицейский ударил участника акции. Свою вину Беглец признал, но при этом отмечал, что причинил вред силовику случайно.

Он отбывал наказание в колонии-поселении №7 в Орловской области. В конце марта суд смягчил ему наказание с колонии общего режима на колонию-поселение.