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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
«Коммерсант»: отчет об участии студентов РАНХиГС в митингах потребовал инициативный сотрудник прокуратуры
Прокуратура Москвы объяснила, что у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) потребовали сообщать о студентах, участвовавших в протестах, по просьбе одного сотрудника Никулинской прокуратуры. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Как рассказали изданию, это требование не было согласовано с прокуратурой Москвы. Это была инициатива одного из сотрудников Никулинской межрайонной прокуратуры Константина Простакова. Теперь в отношении него начали служебную проверку.
Ранее стало известно, что Никулинская прокуратура Москвы потребовала от академии предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО, о противодействии экстремизму в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Также прокуратура запросила данные тех студентах, кто принимал участие в митингах и программах обучения за пределами России. Приказ оказался в доступе у профсоюза «Университетская солидарность».
Согласно документу, период проверки в целом длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года. В нем отмечается, что прокуратура ожидает данные «с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы».