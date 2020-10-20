Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 115 от 19 октября 2020

Читать номер

«Коммерсант»: отчет об участии студентов РАНХиГС в митингах потребовал инициативный сотрудник прокуратуры

Общество31

31
 

Прокуратура Москвы объяснила, что у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) потребовали сообщать о студентах, участвовавших в протестах, по просьбе одного сотрудника Никулинской прокуратуры. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.  

Как рассказали изданию, это требование не было согласовано с прокуратурой Москвы. Это была инициатива одного из сотрудников Никулинской межрайонной прокуратуры Константина Простакова. Теперь в отношении него начали служебную проверку. 

Ранее стало известно, что Никулинская прокуратура Москвы потребовала от академии предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО, о противодействии экстремизму в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Также прокуратура запросила данные тех студентах, кто принимал участие в митингах и программах обучения за пределами России. Приказ оказался в доступе у профсоюза «Университетская солидарность». 

Согласно документу, период проверки в целом длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года. В нем отмечается, что прокуратура ожидает данные «с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы».

Теги:
sf, ранхигс, прокуратура, студенты, вузы
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera