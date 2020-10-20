«Коммерсант»: отчет об участии студентов РАНХиГС в митингах потребовал инициативный сотрудник прокуратуры

Прокуратура Москвы объяснила, что у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) потребовали сообщать о студентах, участвовавших в протестах, по просьбе одного сотрудника Никулинской прокуратуры. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Как рассказали изданию, это требование не было согласовано с прокуратурой Москвы. Это была инициатива одного из сотрудников Никулинской межрайонной прокуратуры Константина Простакова. Теперь в отношении него начали служебную проверку.

Ранее стало известно, что Никулинская прокуратура Москвы потребовала от академии предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО, о противодействии экстремизму в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Также прокуратура запросила данные тех студентах, кто принимал участие в митингах и программах обучения за пределами России. Приказ оказался в доступе у профсоюза «Университетская солидарность».

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Согласно документу, период проверки в целом длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года. В нем отмечается, что прокуратура ожидает данные «с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы».