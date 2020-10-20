Приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки датский изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Приговоренный к пожизненному заключению датский изобретатель Петер Мадсен 20 октября пытался сбежать из тюрьмы Херстедвестер в Дании. Полиции удалось его поймать, он снова в заключении, об этом сообщает DR.

Датская полиция подтвердила, что они проводят операцию в районе Альбертслунд за пределами Копенгагена (в 400-500 метрах от тюрьмы) в связи с попыткой побега заключенного. Полиция, полицейские собаки, снайперы и группа саперов находятся на месте происшествия. Район оцеплен. На фотографиях с места происшествия видно, что Мадсен сидит у забора в окружении вооруженной полиции.

Датская газета Extra Bladet сообщает, что Мадсена в тюрьме держали в изоляции, поскольку были подозрения, что он попытается сбежать. Ему удалось выбраться из тюрьмы в которой содержатся одни из самых опасных преступников Дании, пригрозив тем, что на нем была бомба. Адвокат Мадсена заявила, что она не может ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что ее подзащитный должен был попытаться сбежать из тюрьмы.

Как сообщает The Copenhagen Post, у Мадсена на животе был «предмет в виде пояса», и на место происшествия прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.

Датский изобретатель Петер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению в 2018 году за убийство и расчленение шведской журналистки Ким Валль. Изобретатель несколько раз менял свои показания, однако позже признался в убийстве.

В августе 2017 года Ким Валль встретилась с Мадсеном на борту его подводной лодки Nautilus для того, чтобы взять интервью. На следующий день стало известно, что судно утонуло. Мадсена вытащили спасатели. Позже тело журналистки нашли разрубленным на части, обнаружить удалось не все его фрагменты.