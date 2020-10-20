В Магнитогорске силовики отвезли председателя местного отделения ПАРНАСа в психдиспансер

В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали и доставили в психдиспансер председателя регионального отделения партии ПАРНАС Вадима Бородина. Об этом он сам сообщил «Новой газете».

Вчера Бородина вызвали в прокуратуру Ленинского района города для выдачи ему предостережения. Силовикам якобы поступила оперативная информация, что политик готовит массовые акции протеста.

Сегодня утром у входа в прокуратуру Бородина встретили сотрудники Росгвардии, которые вручили ему постановление о принудительном приводе в психдиспансер для прохождения медосвидетельствования по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). После этого они силой доставили регпредседателя ПАРНАСа в медицинское учреждение, по дороге проведя личный досмотр вещей политика.

По словам Бородина, из психдиспансера его быстро отпустили после того, как туда приехал следователь. Свое преследование Бородин считает политически мотивированным.

Напомним, в июне в доме политика прошел обыск, в ходе которого оперативники изъяли компьютер, телефоны, коллекцию ножей. Силовики также нашли незнакомое Бородину ружье и боевые патроны. В конце августа политика оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП (оскорбление сотрудников полиции).