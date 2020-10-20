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№ 115 от 19 октября 2020

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В Магнитогорске силовики отвезли председателя местного отделения ПАРНАСа в психдиспансер

Общество23

Александр Шестаковспециально для «Новой»

23
 

В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали и доставили в психдиспансер председателя регионального отделения партии ПАРНАС Вадима Бородина. Об этом он сам сообщил «Новой газете».

Вчера Бородина вызвали в прокуратуру Ленинского района города для выдачи ему предостережения. Силовикам якобы поступила оперативная информация, что политик готовит массовые акции протеста. 

Сегодня утром у входа в прокуратуру Бородина встретили сотрудники Росгвардии, которые вручили ему постановление о принудительном приводе в психдиспансер для прохождения медосвидетельствования по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). После этого они силой доставили регпредседателя ПАРНАСа в медицинское учреждение, по дороге проведя личный досмотр вещей политика.

По словам Бородина, из психдиспансера его быстро отпустили после того, как туда приехал следователь. Свое преследование Бородин считает политически мотивированным. 

Напомним, в июне в доме политика прошел обыск, в ходе которого оперативники изъяли компьютер, телефоны, коллекцию ножей. Силовики также нашли незнакомое Бородину ружье и боевые патроны. В конце августа политика оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП (оскорбление сотрудников полиции).

Теги:
парнас, магнитогорск, em

Пензенский суд оставил без изменений приговор фигурантам дела «Сети»

Общество173

173
 

Апелляционный военный суд в Пензе оставил без изменений приговор семерым фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает 7x7.

Фото: Влад Барабанов

Суд предыдущей инстанции назначил Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет.

Рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов продолжалось полтора месяца. Все это время семеро осужденных и их защитники пытались оспорить сроки наказания, требуя признать итоговое решение Приволжского военного суда незаконным и отменить приговор. Адвокаты указывали, что доказательства вины по делу были получены под пытками. Судьи, впрочем, большинство ходатайств отклонили.

Сотрудники ФСБ задержали антифашистов в Пензе осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

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Теги:
sn, суды, апелляция, дело сети
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