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№ 115 от 19 октября 2020

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Политтехнологу и автору «Новой» Виталию Шклярову изменили меру пресечения на подписку о невыезде 

Общество71

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Политтехнологу и автору «Новой» Виталию Шклярову, который с конца июля находился в минском СИЗО, изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Антон Гашинский.

«Сначала его действительно перевели под домашний арест. В понедельник мы написали ходатайство в связи с тяжелым состоянием здоровья мамы, чтобы ему определили место с ней находиться рядом. Вечером уже привезли его к маме. Они стояли, обнимались, плакали. Мама в тяжелом состоянии. Он посвятит все свое время, чтобы полностью заняться ее здоровьем», — уточнил адвокат.

Накануне стало известно, что Шклярова отпустили под домашний арест.

Шклярова задержали в Минске в конце июля — за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

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Теги:
sn, домашний арест, минск, шкляров
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