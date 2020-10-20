Умерла народная артистка РСФСР и вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева

Актриса Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука и мать Федора скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает киностудия ее сына.

Ирина Скобцева. Фото: Александр Коньков / ТАСС

Ирина Скобцева родилась в 1927 году в Туле. Она окончила исторический факультет МГУ, после чего поступила в Школу-студию МХАТ. Во время обучения актриса познакомилась с режиссером Сергеем Бондарчуком, в 1959 году они поженились.

Скобцева снялась более чем в 60 фильмах, среди которых — «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Я шагаю по Москве», «Мэри Поппинс, до свидания!». За свою дебютную роль Дездемоны в фильме «Отелло» Сергея Юткевича в 1956 году получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».