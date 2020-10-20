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№ 115 от 19 октября 2020

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Умерла народная артистка РСФСР и вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева

Культура1 328

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Актриса Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука и мать Федора скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает киностудия ее сына.

Ирина Скобцева. Фото: Александр Коньков / ТАСС

Ирина Скобцева родилась в 1927 году в Туле. Она окончила исторический факультет МГУ, после чего поступила в Школу-студию МХАТ. Во время обучения актриса познакомилась с режиссером Сергеем Бондарчуком, в 1959 году они поженились. 

Скобцева снялась более чем в 60 фильмах, среди которых — «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Я шагаю по Москве», «Мэри Поппинс, до свидания!». За свою дебютную роль Дездемоны в фильме «Отелло» Сергея Юткевича в 1956 году получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». 

Теги:
sf

Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами с помощью телефонов

Экономика2 026

2 026
 

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы выделил более 155 миллионов рублей на комплексную систему мониторинга пассажиропотока. Соответствующие контракты на сайте госзакупок заметил «Коммерсант».

На столичных остановках общественного транспорта установят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств через Bluetooth и Wi-Fi в радиусе 50 метров. С их помощью можно будет отслеживать траекторию движения жителей за день, неделю, месяц и год. Система будет работать заодно с камерами видеонаблюдения. Общую информацию о пассажирах будут передавать в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы.

Проект сформирован по примеру Сингапура, Лондона и Берлина и не предусматривает получение личных данных, его «цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Сотрудник крупной IT-компании объяснил «Коммерсанту», что Wi-Fi и Bluetooth постоянно включен только у 30 процентов владельцев смартфонов.

Ранее ЦОДД разместил на сайте госзакупок тендер (максимальная сумма контракта — около 98 млн рублей), чтобы найти компанию, которая будет заниматься «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Модернизация заключается в использовании дорожных передвижных камер для распознавания нарушителей режима самоизоляции.

Теги:
кр, ЦОДД, слежка
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