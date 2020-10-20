В России впервые с начала пандемии выявили более 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 16 319. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся за все время пандемии составило 1 431 635.

В Москве за сутки выявлено 4999 новых заболевших COVID-19,

в Петербурге — 695, в Московской области — 426, в Нижегородской области —366, в Ростовской — 353. В Петербурге прирост заболевших стал рекордным за все время пандемии.

За все время пандемии от коронавируса скончались 24 635 человек, из них 269 — за прошедшие сутки. В Подмосковье от COVID-19 умерли за сутки 12 пациентов, что стало максимумом с 7 июля, когда от инфекции умерли 18 человек.

Число выздоровевших за время пандемии в России достигло 1 085 608 человек. Из них 9 704 пациента выздоровели за последние сутки.

При этом коэффициент распространения инфекции опустился на 0,01 по сравнению со вчерашним показателем и составил 1,09, отмечает ТАСС. Этот показатель ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не опустился ниже единицы.

В столице по распоряжению мэра Сергея Собянина с 19 октября ввели QR-коды («систему чек-инов») для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. По словам Собянина, он не видит необходимости для введения более жестких мер из-за пандемии, «хотя отдельные точечные решения исключать нельзя».