Пензенский суд оставил без изменений приговор фигурантам дела «Сети»

Апелляционный военный суд в Пензе оставил без изменений приговор семерым фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает 7x7.

Фото: Влад Барабанов

Суд предыдущей инстанции назначил Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет.

Рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов продолжалось полтора месяца. Все это время семеро осужденных и их защитники пытались оспорить сроки наказания, требуя признать итоговое решение Приволжского военного суда незаконным и отменить приговор. Адвокаты указывали, что доказательства вины по делу были получены под пытками. Судьи, впрочем, большинство ходатайств отклонили.

Сотрудники ФСБ задержали антифашистов в Пензе осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».