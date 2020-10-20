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№ 115 от 19 октября 2020

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«Развертывание охоты на ведьм»: в посольстве РФ прокомментировали обвинения США в адрес офицеров ГРУ 

Общество189

189
 

В российском посольстве в Вашингтоне назвали шпиономанией и «охотой на ведьм» обвинения Минюста США в адрес шестерых офицеров Главного Управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ), которые, по данным властей страны, были причастны к кибератакам на инфраструктуру Олимпиады-2018 и электоральные системы Франции в 2017 году. Российских дипломатов цитирует РИА Новости.

«Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — заявили в посольстве.

Представитель посольства подчеркнул, что у России нет планов заниматься «дестабилизирующими операциями» по всему миру, так как это противоречит «пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами».

«Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», — уверены в посольстве.

Накануне США и Великобритания заявили, что кибератаки осуществила воинская часть 74455, одно из подразделений ГРУ. По их данным, россияне планировали кибератаки и на организаторов Олимпийских игр в Токио, которые не состоялись в этом году из-за пандемии коронавируса.

Теги:
sn, сша, разведка, кибератаки
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