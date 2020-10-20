В Кыргызстане оправдали и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Коллегия приняла это решение в связи с «отсутствием состава преступления». По этому же делу оправдали еще двух оппозиционеров — Камчибека Ташиева, который теперь возглавил госкомитет нацбезопасности, и депутата парламента Таланта Мамытова.

Дело против фигурантов возбудили в октябре 2012 года после митинга в Бишкеке. В ходе протестной акции, организованной оппозицией на центральной площади столицы Кыргызстана, демонстранты попытались ворваться в здание парламента.

Суд сейчас повторно рассматривает еще одно дело и.о. президента — о захвате заложника. По версии следствия, в 2013 году во время митинга в Караколе Жапаров вместе со своими сторонниками взял в заложники полпреда в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. По этому делу в 2017 году политик получил 11,5 лет колонии, а после начала протестных акций в стране этой осенью был освобожден демонстрантами. Вскоре он занял кресло премьер-министра, а после отставки президента Сооронбая Жээнбекова стал временно исполнять его обязанности.