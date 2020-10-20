СПЧ подготовил отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий брать детей из детдома однополым парам

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на законопроект, регулирующий изъятие детей из семей и запрещающий брать детей из детдома однополым парам и людям, сменившим пол. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?», — сказал Фадеев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, надо очень деликатно разбираться с конкретной семьей, чтобы точно понимать, есть ли в ней опасность для ребенка.

«И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям <…> Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», — отметил Фадеев.

14 июля сенатор Елена Мизулина рассказала о трех законопроектах с поправками в Семейный кодекс. Сославшись на недавно измененную Конституцию, в которой брак теперь трактуется исключительно как «союз мужчины и женщины», Мизулина заявила о необходимости прекратить практику заключения брака между лицами одного пола при смене пола. Также проект закона запрещает таким парам брать детей из детских домов.