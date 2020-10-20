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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
СПЧ подготовил отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий брать детей из детдома однополым парам
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на законопроект, регулирующий изъятие детей из семей и запрещающий брать детей из детдома однополым парам и людям, сменившим пол. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?», — сказал Фадеев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, надо очень деликатно разбираться с конкретной семьей, чтобы точно понимать, есть ли в ней опасность для ребенка.
«И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям <…> Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», — отметил Фадеев.
14 июля сенатор Елена Мизулина рассказала о трех законопроектах с поправками в Семейный кодекс. Сославшись на недавно измененную Конституцию, в которой брак теперь трактуется исключительно как «союз мужчины и женщины», Мизулина заявила о необходимости прекратить практику заключения брака между лицами одного пола при смене пола. Также проект закона запрещает таким парам брать детей из детских домов.