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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 20 октября. Коротко
Общество1 476
«Новая газета»редакция
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- За последний день в столице непосредственно от коронавируса скончались еще 49 человек. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 6058. По всей России с начала пандемии коронавирус унес более 24 тысяч жизней.
- Тем временем в Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах и пикетах. Соответствующий проект закона опубликовал в своем телеграм-канале депутат Ярослав Нилов. «Нет маски —нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — объяснил он необходимость принятия подобных поправок.
- Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Коллегия приняла это решение в связи с «отсутствием состава преступления. По этому же делу оправдали еще одного оппозиционера — Камчибека Ташиева, который теперь возглавил госкомитет нацбезопасности.
- В СПЧ подготовили отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий брать детей из детдома однополым парам и людям, сменившим пол. «Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая», — рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
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Теги:sn, коронавирус, кыргызстан, спч
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