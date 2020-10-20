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№ 115 от 19 октября 2020

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В Твери начался суд по делу о демонтаже мемориальных досок

Общество201

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В Центральном районном суде Твери состоялось первое заседание по иску «Мемориала» к Медакадемии (ТГМУ) о признании незаконным снятие со здания памятных досок, посвященных расстрелянным в 1940 году польским военнопленным. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

Юрист, представляющий интересы истцов, сообщил, что по итогу заседания к материалам дела добавили письмо из прокуратуры Тверской области, в котором указано, что ТГМУ демонтировал доски, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором ректор университета утверждает, что снятие осуществляли сотрудники администрации Центрального района.

Администрацию города, Центрального района и прокуратуру Тверской области привлекли к участию в деле в качестве заинтересованных лиц.

Следующее заседание назначили на 9 ноября 2020 года.

Ранее «Мемориал» обратился в суд по поводу демонтажа досок в память о жертвах советских политических репрессий, установленных в 1991-1992 годах на здании ТГМУ (в 1930-1950 годы там находилось управление НКВД). Признать снятие досок незаконным и вернуть их на место также потребовали родственники расстрелянных во внутренней тюрьме здания.

Мемориальные доски сняли с бывшего здания НКВД 7 мая. В декабре 2019 года прокуратура выдвинула соответствующее требование, ссылаясь на то, что доски были установлены с нарушением закона.

Первая доска появилась на здании в 1991 году по инициативе тверского отделения «Мемориала», а вторая в 1992 году — по инициативе польской организации «Катынская семья».

Теги:
суды, тверь, память, мемориал, св
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