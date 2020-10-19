Полиция завербовала волонтера архангельского штаба Навального, чтобы возбудить дело на его лидера

Уголовное дело против координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова было возбуждено на основании показаний завербованного полицией волонтера. Это следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении «Новой».

В протоколе допроса свидетеля Александра Дурынина сообщается, что в феврале перед встречей с Боровиковым сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом снабдил его звукозаписывающим устройством и проучил завести с оппозиционером разговор о размещенном на его странице в соцсети клипе Rammstein «Pussy». Несколькими месяцами раньше Дурынин, работа которого в качестве волонтера оказалась невостребованной штабом Навального, якобы по собственной инициативе пожаловался полицейским на то, что этот клип, по его мнению, содержит порнографию.

В показаниях завербованный волонтер уточняет, что выполнил задание полицейского, причем Боровиков не понял, о чем речь, после чего Дурынин сам нашел на его ноутбуке нужный клип, который активист после совместного просмотра удалил, пошутив о возможности возбуждения против него очередного уголовного дела.

Уголовное дело о порнографии действительно было возбуждено, политик узнал об этом осенью после обыска в его квартире. Ему предъявлено обвинение, Боровиков находится под подпиской о невыезде. При этом он продолжает отбывать назначенное ему наказание в виде обязательных работ по «дадинской» статье — за нарушение законодательства при проведении митингов.

Это не первый случай, когда Боровикова преследуют из-за размещения видеоклипов , не включенных в список запрещённых материалов. Осенью его оштрафовали за публикацию клипа рэпера Децла, в котором полиция усмотрела пропаганду наркотиков.