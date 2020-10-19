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№ 115 от 19 октября 2020

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Полиция завербовала волонтера архангельского штаба Навального, чтобы возбудить дело на его лидера

Общество13

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Уголовное дело против координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова было возбуждено на основании показаний завербованного полицией волонтера. Это следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении «Новой».

В протоколе допроса свидетеля Александра Дурынина сообщается, что в феврале перед встречей с Боровиковым сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом снабдил его звукозаписывающим устройством и проучил завести с оппозиционером  разговор о размещенном на его странице в соцсети клипе Rammstein «Pussy». Несколькими месяцами раньше Дурынин, работа которого в качестве волонтера оказалась невостребованной штабом Навального, якобы по собственной инициативе пожаловался полицейским на то, что этот клип, по его мнению, содержит порнографию. 

В показаниях завербованный волонтер уточняет, что выполнил задание полицейского, причем Боровиков не понял, о чем речь, после чего Дурынин сам нашел на его ноутбуке нужный клип, который активист после совместного просмотра удалил, пошутив о возможности возбуждения против него очередного уголовного дела. 

Уголовное дело о порнографии действительно было возбуждено,  политик узнал об этом осенью после обыска в его квартире. Ему предъявлено обвинение, Боровиков находится под подпиской о невыезде. При этом он продолжает отбывать назначенное ему наказание в виде обязательных работ по «дадинской» статье — за нарушение законодательства при проведении митингов.  

Это не первый случай, когда Боровикова преследуют из-за размещения видеоклипов , не включенных в список запрещённых материалов. Осенью его оштрафовали за публикацию клипа рэпера Децла, в котором полиция усмотрела пропаганду наркотиков.

Теги:
штаб навального, архангельская область
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