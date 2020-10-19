В 2020 году в России по обвинению в пытках осудили более 230 должностных лиц

В России за последние шесть месяцев осудили 231 должностное лицо за пытки и причинение тяжких последствий. Это следует из информации, опубликованной на сайте Судебного департамента при Верховном суде.

Согласно статистике за полгода, в России за превышение полномочий (ст. 286 УК) всего были осуждены 367 должностных лиц.

Поскольку в данных не отражены специальные показатели, связанные с насилием со стороны силовиков, тенденции можно оценить лишь приблизительно, ориентируясь на ч. 3 ст. 286 УК РФ (включая пункт «в» — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, к которым относятся, в основном, «непыточные» дела), комментирует правовой аналитик «Зоны права», адвокат Максим Никонов.

Уголовному наказанию за первую половину 2020 года подверглись 113 военнослужащих, 97 сотрудников правоохранительных органов, двое сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Таким образом, количество осужденных упало на 25% (с 310 человек в первой половине 2019 года).

Снизилось также и количество приговоренных к условному лишению свободы (на 25% — с 136 человек в первой половине 2019 года до 102 человек в первой половине 2020 года). Штраф в первой половине 2020 года получили 74 человека — на 28% меньше, чем в 2019.

Причем количество приговоренных к реальному лишению свободы сократилось лишь на 18% (с 67 человек в первой половине 2019 года до 55 человек в первой половине 2020 года). Доля приговоренных к реальному лишению свободы по отношению к общему количеству осужденных немного выросла — с 21,6% до 23,8%.

Количество оправданных заметно снизилось — на 65% (с 17 человек в первой половине 2019 года до 6 человек в первой половине 2020 года). Доля оправданных от общего числа исходов составила 2,5% (в первой половине 2019 года — 5%).

Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса приостановили рассмотрение большинства дел в судах. Как отметил адвокат, процессы над должностными лицами не стали исключением.

В 2019 году за превышение полномочий с применением насилия или специальных средств (п «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) осудили 641 должностное лицо.

Согласно статистике, количество обвиняемых по этой статье уменьшается с каждым годом. В 2018 году их было 772, а в 2017 — 867. Никонов ранее говорил о том, что с 2009 года до 2019 года количество осужденных по части 3 статьи 286 УК упало почти в 2,5 раза. Он также отметил, что почти в половине случаев 2019 года должностные лица получили условное лишение свободы или штраф, несмотря на то, что данная статья относится к категории тяжких преступлений.