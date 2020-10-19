Пашинян и Алиев заявили о готовности провести переговоры в Москве по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при условии решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Свою позицию он озвучил в интервью ТАСС.

«Тут был только один нюанс: а что будет со статусом Нагорного Карабаха. Я имею в виду в том числе и Казанскую инициативу. Нужно понять, что отвечает на одинаковый или похожий вопрос Азербайджан, готовы ли они признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха?», — сказал Пашинян.

Алиев, в свою очередь, тоже сообщил агентству, что готов к переговорам по урегулированию конфликта. «Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования. Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат», — заявил он.

Карта: «Новая газета»

Переговоры в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана прошли 10 октября. После них, с 12:00 по местному времени 11 октября (11:00 мск), было объявлено перемирие, однако стороны обвиняли друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск), однако стороны после этого тоже обвинили друг друга в обстрелах.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации.

Армия обороны непризнанной НКР сообщила о 729 погибших армянских военнослужащих. Азербайджан свои потери не раскрывает: Алиев говорил, что эту информацию обнародуют «после окончания активной фазы боевых действий». При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети.