Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 115 от 19 октября 2020

Читать номер

В Кемерове суд отменил штраф, назначенный журналисту за съемку акции протеста

Общество186

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

186
 

Кемеровский областной суд отменил  штраф, назначенный ранее журналисту Вячеславу Кречетову по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация несогласованного мероприятия»). Об этом пишет издание «Новости Киселевск». 

Полиция расценила коллективное обращение жителей поселка Черемза к руководству разреза «Кузнецкий Южный» и губернатору Кузбасса, которое 18 августа для сетевого издания «Новости Киселевск» записывал Кречетов, как несанкционированный митинг. Журналиста силовики посчитали его организатором. 

Кречетова задержали, и Центральный районный суд Новокузнецка назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Областной суд это решение отменил и отправил протокол на новое рассмотрение.

Жители Черемзы на протяжении нескольких месяцев противостояли строительству погрузочной станции для каменного угля, добытого в разрезе Кузнецкий Южный. После жесткого разгона протестующих полицейскими люди записали обращение с требованием отставки губернатора Сергея Цивилева и прекращения стройки. На 19 участников обращения впоследствии составили протоколы за нарушение правил проведения публичных акций. Вскоре губернатор заявил о согласии с требованиями жителей, однако строительство не остановили, а лишь перенесли на 10 км.

Теги:
em, журналисты, штрафы, кемеровская область

Суд отказал фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву в УДО

Общество203

203
 

Сухинический районный суд Калужской области не согласился выпустить фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Александр Борков.

По словам адвоката, на решение суда повлияла автоматическая (из-за характера статьи) постановка Подкопаева на учет в колонии как лица, склонного к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Причем за все время пребывания в СИЗО и колонии со стороны фигуранта не было случаев нападения.

Как сообщил Борков, суд также аргументировал отказ тем, что Подкопаев не был трудоустроен в исправительной колонии, хотя, по данным самого обвиняемого, работы там просто нет. 

«Ходатайство [об УДО] не поддержала администрация исправительного учреждения, ИК-5 УФСИН Калужской области. Изначально администрация колонии была настроена к Ивану положительно, минимум претензий, у него есть благодарность от учреждения, он соблюдает те необходимые правила, которые нужны, чтобы подобное ходатайство удовлетворить», — рассказал адвокат «МБХ-медиа».  

Борков отметил, что фигурант «московского дела» отбыл больше половины срока без нарушений режима, получил справку от организации, которая готова взять его на работу сразу после выхода на свободу, а также компенсировал вред государству (взносами в благотворительные фонды) и моральный вред потерпевшим. 

Ранее суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву из-за возмещения морального вреда и сократил срок лишения свободы на один год. В ходе заседания Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявлял отводы прокурору и судье, но их не удовлетворили.

Тверской суд Москвы в сентябре 2019 года приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима по обвинению в нападении на полицейского на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. По версии следствия, он, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
дело 212, «московское дело», удо, sk
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Сосед подсказал, как задействовать обратную сторону забора, жена благодарит, я доволен
Вы будете видеть меньше такого
10 машин с очень большим пробегом, которые можно смело покупать
Вы будете видеть меньше такого
Ставим квашеную капусту по правилу трех пропорций 1000, 100 и 10. Получается всегда
Вы будете видеть меньше такого
Зашёл на авторынок во Владивостоке. Показываю машины и ЦЕНЫ на них!
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
Круглый дом эпохи СССР, как модель равенства. Показываю, как живут там люди в наши дни
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядят родители самых красивых близняшек в мире
Вы будете видеть меньше такого
Смартфон номер один по всем параметрам: 💾8/512 Гб, 🔋4500 мАч, 📷40 МР, 👊8 ядер (2.86 ГГц). Цена и дизайн удивит😲.
Вы будете видеть меньше такого
7 смешных фраз, которые не хочется услышать от своего лечащего врача
Вы будете видеть меньше такого
Художница из Петербурга рисует смешные комиксы о простых проблемах и «бедах с головой»
Вы будете видеть меньше такого
Почему алфавит русского языка поменяли с глаголицы на кириллицу — чем она не устраивала?
Вы будете видеть меньше такого
В какие еще районы Москвы придет метро и когда
Вы будете видеть меньше такого
Записки из джунглей Бразилии - 207 день карантина
Вы будете видеть меньше такого
Несложно купить и не стыдно носить: простая механика до 5 000 рублей из Белоруссии: для скучающих по советской классике
Вы будете видеть меньше такого
«Химки» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?
Вы будете видеть меньше такого
3 основных продукта, которые нужно исключить из своего рациона после 50 лет
Вы будете видеть меньше такого
Ученые объяснили, в чем причины нашествия божьих коровок в некоторых областях
Вы будете видеть меньше такого
10 редких моделей аудиотехники 1990-х из России. Неслыханные колонки и компоненты
Вы будете видеть меньше такого
Убедилась, что все гениальное - просто, когда увидела, как раньше подвязывали малину
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera