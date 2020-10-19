Сухинический районный суд Калужской области не согласился выпустить фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Александр Борков.

По словам адвоката, на решение суда повлияла автоматическая (из-за характера статьи) постановка Подкопаева на учет в колонии как лица, склонного к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Причем за все время пребывания в СИЗО и колонии со стороны фигуранта не было случаев нападения.

Как сообщил Борков, суд также аргументировал отказ тем, что Подкопаев не был трудоустроен в исправительной колонии, хотя, по данным самого обвиняемого, работы там просто нет.

«Ходатайство [об УДО] не поддержала администрация исправительного учреждения, ИК-5 УФСИН Калужской области. Изначально администрация колонии была настроена к Ивану положительно, минимум претензий, у него есть благодарность от учреждения, он соблюдает те необходимые правила, которые нужны, чтобы подобное ходатайство удовлетворить», — рассказал адвокат «МБХ-медиа».

Борков отметил, что фигурант «московского дела» отбыл больше половины срока без нарушений режима, получил справку от организации, которая готова взять его на работу сразу после выхода на свободу, а также компенсировал вред государству (взносами в благотворительные фонды) и моральный вред потерпевшим.

Ранее суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву из-за возмещения морального вреда и сократил срок лишения свободы на один год. В ходе заседания Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявлял отводы прокурору и судье, но их не удовлетворили.

Тверской суд Москвы в сентябре 2019 года приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима по обвинению в нападении на полицейского на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. По версии следствия, он, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев.