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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
СК возбудил дело о нарушении правил охраны окружающей среды из-за разлива нефтепродуктов в НАО
Следственный комитет возбудил дело из-за разлива нефтепродуктов на участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» в Ненецком автономном округе. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК). Как указали в СК, разлив нефти на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода обнаружили 17 октября около 11 часов.
Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, также на реке Колва была обнаружена радужная пленка. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил как минимум 0,9 кубометра, отметили в СК.
Накануне разлив нефтепродуктов произошел в Томской области из-за столкновения двух барж на реке Обь. Там проводится доследственная проверка.
«Коммерсант» рассказал о предложении Минфина объединить МВД, ФСИН и службу судебных приставов
Минфин для оптимизации государственных расходов предложил объединить в одну структуру органы МВД, ФСИН, фельдъегерскую службу и службу судебных приставов. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
В том числе в министерстве предложили сократить численность сотрудников органов внутренних дел 10%, а работников отделений, не занимающихся правоохранительной деятельностью, перевести в разряд гражданских служащих. Издание отмечает, что за последнее десятилетие штат сотрудников органов внутренних дел и так неоднократно сокращался.
Кроме того, для тех, кто останется, Минфин предложил повысить минимальный срок выслуги на пять лет и отменить обязательную ежегодную индексации «военной» пенсии не менее чем на 2%. Для сокращения расходов в Минфине также сочли целесообразным передать некоторые функции полиции в Минздрав и Минтруд: например, регулирование трудовой миграции и координацию программы переселения соотечественников.
В МВД эту идею восприняли скептически: собеседники издания нашли массу противоречий в предложениях Минфина, а также указали, что подобная реформа может привести к ограничению конкуренции среди поставщиков и спровоцировать рост коррупции.
«Создание единого силового монстра может резко ухудшить ситуацию. И конечно, сокращать полицейских дальше уже нельзя. Наша организация на Дальнем Востоке сообщает, что там в некоторых районах на одного участкового уполномоченного приходится по четыре-шесть участков. А ведь с него первого спрашивают за любое ЧП на его территории», — поделился своими соображениями с «Коммерсантом» председатель профсоюза полиции Михаил Пашкин.
После развала Советского Союза Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) входило в структуру МВД. Однако позже его отдали в ведение Минюста, что было одним из условий присоединения России к Европейской конвенции по правам человека.