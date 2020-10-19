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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
«Коммерсант» рассказал о предложении Минфина объединить МВД, ФСИН и службу судебных приставов
Минфин для оптимизации государственных расходов предложил объединить в одну структуру органы МВД, ФСИН, фельдъегерскую службу и службу судебных приставов. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
В том числе в министерстве предложили сократить численность сотрудников органов внутренних дел 10%, а работников отделений, не занимающихся правоохранительной деятельностью, перевести в разряд гражданских служащих. Издание отмечает, что за последнее десятилетие штат сотрудников органов внутренних дел и так неоднократно сокращался.
Кроме того, для тех, кто останется, Минфин предложил повысить минимальный срок выслуги на пять лет и отменить обязательную ежегодную индексации «военной» пенсии не менее чем на 2%. Для сокращения расходов в Минфине также сочли целесообразным передать некоторые функции полиции в Минздрав и Минтруд: например, регулирование трудовой миграции и координацию программы переселения соотечественников.
В МВД эту идею восприняли скептически: собеседники издания нашли массу противоречий в предложениях Минфина, а также указали, что подобная реформа может привести к ограничению конкуренции среди поставщиков и спровоцировать рост коррупции.
«Создание единого силового монстра может резко ухудшить ситуацию. И конечно, сокращать полицейских дальше уже нельзя. Наша организация на Дальнем Востоке сообщает, что там в некоторых районах на одного участкового уполномоченного приходится по четыре-шесть участков. А ведь с него первого спрашивают за любое ЧП на его территории», — поделился своими соображениями с «Коммерсантом» председатель профсоюза полиции Михаил Пашкин.
После развала Советского Союза Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) входило в структуру МВД. Однако позже его отдали в ведение Минюста, что было одним из условий присоединения России к Европейской конвенции по правам человека.