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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Члена президиума КС оппозиции Беларуси Лилию Власову отпустили из СИЗО под домашний арест
«Новая газета»редакция
Члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилии Власовой, которая участвовала во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Антон Гашинский.
Сам КС оппозиции в своем телеграм-канале сообщил, что не считает изменение меры пресечения освобождением и только «прекращение преследования граждан за их политические убеждения может быть шагом к началу разрешения политического кризиса».
«Изменение меры пресечения на домашний арест члену Президиума Координационного совета Лилии Власовой, а также адвокату Марии Колесниковой Илье Салею, который не принимал участия в деятельности КС, — это не освобождение, они остаются политическими заключенными», — говорится в заявлении совета.
О том, что белорусского адвоката Илью Салея освободили из следственного изолятора, стало известно 17 октября. Он, как и Власова, участвовали в «круглом столе» в СИЗО КГБ, организованном Александром Лукашенко. Ранее «Новая газета» узнала, что политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова, который также был на этой встрече, отпустили из СИЗО и изменили меру пресечения.
КС оппозиции отмечает, что Лилия Власова и Илья Салей находятся дома, однако они продолжают находиться в статусе обвиняемых, не имеют возможности видеться с родными, использовать средства связи и выходить из квартиры.
Лилию Власову задержали 31 августа сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. На нее завели уголовное дело по уклонении от уплаты налогов.
На следующий день после «круглого стола» с Лукашенко, который организовали 10 октября, двум его участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому — изменили меры пресечения — их отпустили из СИЗО под домашний арест.
Многие члены КС оппозиции проходят по уголовному делу о «призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси» (ч. 3 ст. 361 УК ).
По этому делу арестовали Марию Колесникову и еще одного члена президиума КС, юриста Максима Знака. Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве, объявили в межгосударственный розыск по этой же статье.