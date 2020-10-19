Члена президиума КС оппозиции Беларуси Лилию Власову отпустили из СИЗО под домашний арест

Члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилии Власовой, которая участвовала во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Антон Гашинский.

Сам КС оппозиции в своем телеграм-канале сообщил, что не считает изменение меры пресечения освобождением и только «прекращение преследования граждан за их политические убеждения может быть шагом к началу разрешения политического кризиса».

«Изменение меры пресечения на домашний арест члену Президиума Координационного совета Лилии Власовой, а также адвокату Марии Колесниковой Илье Салею, который не принимал участия в деятельности КС, — это не освобождение, они остаются политическими заключенными», — говорится в заявлении совета.

О том, что белорусского адвоката Илью Салея освободили из следственного изолятора, стало известно 17 октября. Он, как и Власова, участвовали в «круглом столе» в СИЗО КГБ, организованном Александром Лукашенко. Ранее «Новая газета» узнала, что политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова, который также был на этой встрече, отпустили из СИЗО и изменили меру пресечения.

КС оппозиции отмечает, что Лилия Власова и Илья Салей находятся дома, однако они продолжают находиться в статусе обвиняемых, не имеют возможности видеться с родными, использовать средства связи и выходить из квартиры.

Лилию Власову задержали 31 августа сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. На нее завели уголовное дело по уклонении от уплаты налогов.

На следующий день после «круглого стола» с Лукашенко, который организовали 10 октября, двум его участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому — изменили меры пресечения — их отпустили из СИЗО под домашний арест.

Многие члены КС оппозиции проходят по уголовному делу о «призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси» (ч. 3 ст. 361 УК ).

По этому делу арестовали Марию Колесникову и еще одного члена президиума КС, юриста Максима Знака. Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве, объявили в межгосударственный розыск по этой же статье.