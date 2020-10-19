Ярославским экс-сотрудникам ФСИН запросили от 4 до 7 лет лишения свободы за пытки заключенных

Во время заседания в Дзержинском районном суде Ярославля гособвинение запросило семь лет лишения свободы бывшему руководству ИК-1 Дмитрию Николаеву и Игиту Михайлову с лишением всех специальных званий и права занимать должности на срок 2 года и 9 месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ярославское дело».

Экс-руководство ИК-1 обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Дело о пытках возбудили после публикации в «Новой газете» видеозаписи избиения заключенного Евгения Макарова. Всего по этому делу проходят 17 бывших сотрудников ФСИН, их также обвиняют в превышении полномочий с применением насилия.

Прокурор во время заседания суда 19 октября запросил сроки — от 4 до 6 лет — для остальных подсудимых.

Суммарно гособвинение запросило 72 года лишения свободы 13 сотрудникам ярославской колонии за пытки заключенного Евгения Макарова.

Самый большой срок — 6 лет лишения свободы — гособвинение запросило Максиму Яблокову, который, по версии следствия, нанес как минимум 129 ударов дубинкой по ступням заключенному Макарову, а также поливал водой ноги Макарова между избиениями для усиления болевых ощущений.

Во время прений прокурор также запросил 5,5 лет лишения свободы фигуранту «ярославского дела» Богданову — он, по информации гособвинения, нанес как минимум 120 ударов кулаками и дубинкой по ногам Макарова и выливал на голову Макарова воду во время избиений.

Другим фигурантам «ярославского дела» Бровкину и Морозову прокурор запросил 5 лет и 5 месяцев лишения свободы, Соловьеву и Цветкову — по 5 лет и 4 месяца, Зыбину и Драчеву — 5 лет и 3 месяца, Мамояну — 5 лет и 2 месяца, Микитюку 5 лет, Андрееву — 4 года лишения свободы.

Расследование дела о пытках в ярославской колонии началось летом 2018 года. На кадрах, опубликованных «Новой газетой» заключенного Евгения Макарова били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных, нескольким фигурантам «ярославского дела» уже вынесли приговоры.