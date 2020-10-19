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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Обвинение запросило для депутата Мосгордумы Шереметьева условный срок и штраф размером более 2 миллионов рублей
Мария ЕфимоваКорреспондент
Обвинение запросило депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву условный срок и потребовало взыскать с него около 2,1 миллиона рублей по делу о мошенничестве. Об этом «Новой газете» рассказал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
Прокурор попросил суд назначить Шереметьеву четыре года условно с испытательным сроком пять лет. Как уточнила мундеп Александра Андреева в телеграм-канале, до выплаты свыше 2 миллионов рублей обвинение попросило суд сохранить арест имущества Шереметьева. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор назвала наличие детей у депутата Мосгордумы, состояние его здоровья и положительные характеристики.
Дело против Шереметьева возбудили в августе, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, депутат предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника. СК считает, что тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб ведомство оценило в сумму свыше 2 миллионов рублей. Дело основывалась на показаниях Ирины Кузнецовой, которая была помощницей депутата, но ее уволили.
Шереметьев находится под домашним арестом, обвинения он отвергает.
Теги:уголовное дело, мосгордума, депутаты, обвинения, шереметьев
Число зараженных COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 40 млн человек
Число случаев СOVID-19 в мире с начала пандемии превысило 40 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего подтвержденных заражений коронавирусом по-прежнему в США — 8,15 млн. Следом идет Индия (7,55 млн) и Бразилия (5,22 млн).
Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 3 млн за девять дней: отметка 37 млн была пройдена 10 октября.
Россия находится на четвертом месте — за последние сутки в России выявили почти 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19 — это рекорд с начала пандемии. Общее количество зараженных за все время пандемии составило 1 415 316.
Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге назвал «крайними мерами» введение комендантского часа в столице, а также полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд и закрытие почти всех предприятий. «Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — уверил мэр столицы.
По словам мэра, он не видит необходимости для принятия более жестких мер, «хотя отдельные точечные решения исключать нельзя». Однако с 19 октября в Москве вводится система «чек-инов» для посещения баров и клубов, а школьники старших классов ушли на дистанционный режим работы.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк допустил распространение системы «чек-инов» на салоны и рестораны, если мера «окажется успешной».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с 21 октября власти Московской области запретят массовые мероприятия, в том числе спортивные. Также будут закрыты выставки и музеи.
Во Франции, по данным университета Джонса Хопкинса, выявили 938 тыс. зараженных COVID-19. В Германии — 368 тыс. В этих городах власти решили ввести в некоторых регионах коммендантский час.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе сообщил о введении комендантского часа в парижском регионе Иль-де-Франс и в восьми крупных метрополиях, а также сообщил о «пороге численности» для частных собраний. В Германии также усилили коронавирусные ограничения: вводится комендантский час, закрываются бары и клубы.
В Великобритании за все время пандемии выявили 725 тыс. случаев COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые ограничения, касающиеся ограничений работы пабов и ресторанов, могут действовать еще полгода.
Другие части Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — самостоятельно определяют свои карантинные меры.
В Швейцарии с начала пандемии выявили 74 тыс. зараженных. Власти Швейцарии с 19 октября ввиду резкого роста заболеваемости коронавирусом ввели обязательное ношение масок в театрах, на вокзалах и остановках транспорта. Они также запретили «спонтанно собираться» в группы более 15 человек в общественных местах.
Власти Австрии, где за все время пандемии выявили 64,8 тыс. заращившихся коронавирусом, запретили собираться больше шести человек. Региональным властям разрешено вводить комендантский час.
Число жертв от коронавируса достигло 1 113 750 во всем мире — отметка в миллион человек была пройдена 29 сентября. Самое большое количество смертей — в США (219 674). Следом идет Бразилия (153 675) и Индия (114 610). Россия — на 13 месте: за все время пандемии от коронавируса в России, по данным оперштаба, скончались 24 366 человек. В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более ста летальных исходов из-за COVID-19. Больше всего жертв выявляется в Москве.