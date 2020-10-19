В России выявили почти 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд с начала пандемии

В России выявили еще 15 982 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за сутки выявлено 5376 новых заболевших COVID-19 — это максимум с 12 мая (тогда в столице зарегистрировали 5392 новых случая COVID-19). В Санкт-Петербурге выявили 686 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 466, в Нижегородской области —292, в Ростовской области — 289.

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Коэффициент распространения COVID-19 в России вернулся к росту после снижения в течение последних пяти дней и составил 1,1. В Москве этот показатель 19 октября вырос с 1,01 до 1,12.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге назвал «крайними мерами» введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд и закрытие почти всех предприятий. «Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — уверил мэр столицы.

По словам мэра, он не видит необходимости для принятия более жестких мер, «хотя отдельные точечные решения исключать нельзя».