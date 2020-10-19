Экс-мэра Норильска приговорили к шести месяцам исправительных работ по делу о халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3

Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

Против Ахметчина 11 июня 2020 года возбудили уголовное дело о халатности из-за разлива более 20 тысяч тонн топлива из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норникель»). Следствие считает, что он не предпринял необходимых мер по ликвидации ЧС. Из-за разлива топлива было возбуждено еще несколько уголовных дел.

Ранее экс-мэр Норильска объявил об отставке после рассказа о занижении официальных данных по заболеваемости COVID-19 в городе.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Сотрудников ТЭЦ-3 задержали вскоре после аварии. Следствие считает, что фигуранты дела продолжили использовать резервуар для топлива, хотя тот еще с 2018 года требовал капитального ремонта. Против них возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК).

В «Норникеле» оценили ущерб от разлива топлива под Норильском в 21,4 млрд рублей. Однако Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК)» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей.