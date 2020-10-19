Политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова отпустили из СИЗО. Об этом «Новой газете» сообщил политолог Юрий Воскресенский, информацию подтвердил и адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Точно могу вам сказать, что ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Точно могу сказать, что его нет в СИЗО на Володарского», — сообщил Гашинский, который уточнил, что еще в пятницу его подзащитный оставался за решеткой.

Первым о переводе Шклярова на домашний арест Воскресенский — предприниматель и член инициативной группы Виктора Бабарико. Недавно он сам вышел из СИЗО — после встречи с Александром Лукашенко.

«14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского. В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей. Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать. [...] Он чувствует себя прекрасно, читает книгу Ельцина "Президентский марафон"», — в свою очередь рассказал Воскресенский.

Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

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