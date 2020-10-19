Следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который «завербовал» журналиста

Следователь ФСБ Александр Чабан сообщил Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК РФ), имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Иван Павлов.

«Я могу подтвердить то, что из ряда процессуальных документов нам стало понятно, о ком идет речь. В этих документах это имя упомянуто. Их предоставил следователь ФСБ», — заявил он.

Адвокат добавил, что у него есть ограничения, связанные с неразглашением данных: «Я воздержусь от того, чтобы имя называть. Но никакой сенсации здесь не произошло. Сам Иван не скрывает своего знакомства с этим лицом», — добавил Павлов.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что, по версии следствия, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш. При этом следствие уверяет, что Лариш «завербовал» Сафронова еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Ранее в интервью русской службе «Би-би-си» Мартин Лариш заявлял, что не имеет никакого отношения к спецслужбам Чехии. «Я до сих пор не понимаю, зачем его [Ивана Сафронова — ред.] задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому что в журналистике с секретными материалами не работают», — заявил тогда он.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он уже более 100 дней находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.

Во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения следователь упоминал его статью о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, из-за которой прошлым летом на газету «Коммерсант» составили протокол о разглашении гостайны.

Адвокат журналиста Иван Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.