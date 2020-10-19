Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 115 от 19 октября 2020

Читать номер

Суд арестовал врача, выдавшего нижегородскому стрелку справку для получения разрешения на оружие

Общество79

79
 

Суд арестовал врача, который выдал нижегородскому стрелку справку для получения разрешения на оружие. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Медработника подозревают в халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК). Имя врача пресс-служба не называет. 

Ранее стало известно, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом в поликлинике он наблюдался из-за депрессии. Кроме того, в подростковом возрасте, по данным Следственного комитета, юноша проявлял агрессию, а на своей странице в соцсети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Впрочем, на учете у психиатра молодой человек не состоял.

Напомним, вечером 12 октября юноша открыл стрельбу из охотничьего ружья в деревне Большеорловское, куда он приехал к родственникам. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека. На следующее утро стрелка нашли мертвым на окраине деревни.

Теги:
sn, суды, нижний новгород, стрельба

Исследование: только 30% россиян заявили о защищенности данных, собираемых государством под предлогом борьбы с COVID-19

Общество221

221
 

Только 30% опрошенных россиян считают, что данные, собираемые государством в пандемию COVID-19, защищены. Речь идет об информации о контактах граждан, использовании правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц, а также о сборе персональных данных для выдачи цифровых пропусков. Об этом сообщают РБК со ссылкой на исследование Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов.

Чем выше образование у респондента, тем менее он склонен считать, что его данные защищены. О защищенности собираемых государством данных сообщили 43% людей с неполным средним образованием и лишь 28% — с высшим.

Выдачу цифровых пропусков для борьбы с COVID-19 одобрили 54% респондентов. Большинство россиян также заявили, что если сбор данных поможет в борьбе с коронавирусом, то они готовы добровольно отдавать свои персональные данные государству.

При этом более половины (55%) опрошенных отметили, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у властей должен быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин ввел QR-коды — или, как заявляют власти, «систему чек-инов» — для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. Такие ограничения начали действовать уже 19 октября.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк допустил распространение системы регистрации для входа в ночные заведения на салоны и рестораны, если мера «окажется успешной».

Система цифровых пропусков впервые заработала в Москве и Московской области 15 апреля. Тогда прежде, чем выйти из дома, нужно было указать причину выхода (работа, поездка в поликниннику, личные причины и другие) и получить QR-код, причем количество выходов для некоторых категорий причин было ограничено. Эта система перестала действовать с 11 мая.

Теги:
исследование, персональные данные, COVID-19, ng
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Что снайпер Павличенко обнаружила при сраженном опытном снайпере
Вы будете видеть меньше такого
Мне надоело, что ножи на кухне валяются, где придётся. Покажу, какую красоту я смастерила для их удобного хранения
Вы будете видеть меньше такого
Алекса заявила об отмене свадьбы с тренером Полины Гагариной
Вы будете видеть меньше такого
Светодиодные лампочки теперь не перегорают. Показываю доработку
Вы будете видеть меньше такого
12 уникальных черт жизни в России, от Австралийца, более 11 раз бывшего здесь
Вы будете видеть меньше такого
Показываю, как я очистил от нагара безнадежный противень, который пролежал в гараже десяток лет
Вы будете видеть меньше такого
Угадай назначения прибора из СССР
Вы будете видеть меньше такого
Наталья Орейро опубликовала полностью обнаженное фото, смутив своих подписчиков
Вы будете видеть меньше такого
Обычный глюкометр поможет определить коронавирус с точностью до 100%
Вы будете видеть меньше такого
Пожалуй, самый доступный Swiss Made: настоящие швейцарские часы до 7000 рублей для тех, кому важна страна, а не бренд
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Туркмения — наш последний друг
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
10 машин с очень большим пробегом, которые можно смело покупать
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядят родители самых красивых близняшек в мире
Вы будете видеть меньше такого
Православный юмор. Старушки в храме
Вы будете видеть меньше такого
МВД предложили слиться
Вы будете видеть меньше такого
Пока что, это все еще лучший смартфон до 20000 рублей: Snapdragon 720g, 6/128 ГБ, 5020 мАч, 30 Вт, NFC, 64 Мп камера
Вы будете видеть меньше такого
Родственники клянчат урожай
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera