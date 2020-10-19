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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Суд арестовал врача, выдавшего нижегородскому стрелку справку для получения разрешения на оружие
Суд арестовал врача, который выдал нижегородскому стрелку справку для получения разрешения на оружие. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Медработника подозревают в халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК). Имя врача пресс-служба не называет.
Ранее стало известно, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом в поликлинике он наблюдался из-за депрессии. Кроме того, в подростковом возрасте, по данным Следственного комитета, юноша проявлял агрессию, а на своей странице в соцсети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Впрочем, на учете у психиатра молодой человек не состоял.
Напомним, вечером 12 октября юноша открыл стрельбу из охотничьего ружья в деревне Большеорловское, куда он приехал к родственникам. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека. На следующее утро стрелка нашли мертвым на окраине деревни.
Теги:sn, суды, нижний новгород, стрельба
Исследование: только 30% россиян заявили о защищенности данных, собираемых государством под предлогом борьбы с COVID-19
Только 30% опрошенных россиян считают, что данные, собираемые государством в пандемию COVID-19, защищены. Речь идет об информации о контактах граждан, использовании правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц, а также о сборе персональных данных для выдачи цифровых пропусков. Об этом сообщают РБК со ссылкой на исследование Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов.
Чем выше образование у респондента, тем менее он склонен считать, что его данные защищены. О защищенности собираемых государством данных сообщили 43% людей с неполным средним образованием и лишь 28% — с высшим.
Выдачу цифровых пропусков для борьбы с COVID-19 одобрили 54% респондентов. Большинство россиян также заявили, что если сбор данных поможет в борьбе с коронавирусом, то они готовы добровольно отдавать свои персональные данные государству.
При этом более половины (55%) опрошенных отметили, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у властей должен быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин ввел QR-коды — или, как заявляют власти, «систему чек-инов» — для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. Такие ограничения начали действовать уже 19 октября.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк допустил распространение системы регистрации для входа в ночные заведения на салоны и рестораны, если мера «окажется успешной».
Система цифровых пропусков впервые заработала в Москве и Московской области 15 апреля. Тогда прежде, чем выйти из дома, нужно было указать причину выхода (работа, поездка в поликниннику, личные причины и другие) и получить QR-код, причем количество выходов для некоторых категорий причин было ограничено. Эта система перестала действовать с 11 мая.