Исследование: только 30% россиян заявили о защищенности данных, собираемых государством под предлогом борьбы с COVID-19

Только 30% опрошенных россиян считают, что данные, собираемые государством в пандемию COVID-19, защищены. Речь идет об информации о контактах граждан, использовании правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц, а также о сборе персональных данных для выдачи цифровых пропусков. Об этом сообщают РБК со ссылкой на исследование Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов.

Чем выше образование у респондента, тем менее он склонен считать, что его данные защищены. О защищенности собираемых государством данных сообщили 43% людей с неполным средним образованием и лишь 28% — с высшим.

Выдачу цифровых пропусков для борьбы с COVID-19 одобрили 54% респондентов. Большинство россиян также заявили, что если сбор данных поможет в борьбе с коронавирусом, то они готовы добровольно отдавать свои персональные данные государству.

При этом более половины (55%) опрошенных отметили, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у властей должен быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин ввел QR-коды — или, как заявляют власти, «систему чек-инов» — для посетителей ночных клубов, баров и развлекательных заведений, открытых с 00:00 до 06:00. Прежде, чем посетить заведение, посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер. Такие ограничения начали действовать уже 19 октября.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк допустил распространение системы регистрации для входа в ночные заведения на салоны и рестораны, если мера «окажется успешной».

Система цифровых пропусков впервые заработала в Москве и Московской области 15 апреля. Тогда прежде, чем выйти из дома, нужно было указать причину выхода (работа, поездка в поликниннику, личные причины и другие) и получить QR-код, причем количество выходов для некоторых категорий причин было ограничено. Эта система перестала действовать с 11 мая.