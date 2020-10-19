Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию COVID-19 выросла c 55 до 70%

Абсолютное большинство тех, кто допускает просрочку по кредитам в России, в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности. При этом за время пандемии, с марта по октябрь, доля таких людей увеличилась с 55 до 70%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По словам Мехтиева, половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

Четверть заемщиков, которые просрочиили платежи апреле–июне, в качестве причины в 90% случаях назвали сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии коронавируса. При этом треть россиян, у которых образовался долг во время COVID-19, сомневаются, что могут возвратиться в обычный график платежей.

Потенциальные заемщики стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку: на финальные условия банков соглашаются меньше трети (31,9%) из них, сообщает РБК. В анологичный период в прошлом году одобренные кредиты забирали 45%. Исторически минимальное значение — 29,4% — было зафиксировано в мае в этом году.

Ранее опрос НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Экономисты НИУ ВШЭ также заявляли, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса, к которому до пандемии можно было отнести 24% работающего населения, в категорию бедных.

Президент России Владимир Путин во время пандемии COVID-19 пообещал оказать материальную поддержку семьям с детьми. Среди мер президента были увеличение для неработающих родителей минимального пособия по уходу за ребенком, выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет и надбавки медикам, работающим с COVID-19.

При этом многие медики жаловались на то, что надбавки им не выплачивались, а малый и средний бизнес — на то, что меры, принятые государством, никак не помогли им во время пандемии коронавируса. ТАСС со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что в России к 1 августа прекратило работу 1,95 млн микро-, малых и средних предприятий, так как в ситуации карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить кризис.