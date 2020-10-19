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№ 115 от 19 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 19 октября. Коротко
Общество36
«Новая газета»редакция
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- Число умерших непосредственно от коронавируса в Москве превысило 6 тысяч: за последние сутки в результате заражения инфекцией скончался еще 51 человек. В столице наблюдается и рост числа заболевших: на фоне распространения вируса городские власти ввели ряд ограничений. Так, с сегодняшнего дня учащиеся средней школы вновь переходят на дистанционное обучение, а в бары и ночные клубы можно будет попасть только по QR-коду. В мэрии не исключают, что такую же систему чек-инов могут ввести и для походов в магазин или ресторан в качестве «альтернативы полному закрытию».
- Губернатор Калмыкии Бату Хасиков взял под личный контроль расследование причин гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Накануне о происшествии сообщил местный житель в соцсетях. На опубликованных кадрах видно большое количество мертвой рыбы, по словам очевидцев, вокруг распространялся неприятный запах. Местные следователи и прокуратура начали проверку.
- Власти Минска заявили, что протесты нанесли городу ущерб в 350 тысяч долларов. Такую цифру в интервью телеканалу СТВ назвал прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин. Накануне в городе вновь прошли акции протеста: правоохранители задержали около 200 жителей города, выступающих против произвола силовиков и фальсификаций на выборах.
- Алексей Навальный отметил, что президент США Дональд Трамп не высказался по поводу его отравления боевым отравляющим веществом. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS News. Оппозиционер подчеркнул, что «чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке».
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Теги:sn, навальный, коронавирус, беларусь
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