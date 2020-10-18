Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021

Депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тускедал выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021 трех представителей оппозиции Беларуси — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом сообщает норвежское издание Vårt Land.

Оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством, заявил он. «Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти все чаще прибегают к насилию против них», — добавил политик.

Депутат отметил, что они заслужили премию за то, что они «боролись за честные выборы» и за то, что они были «вдохновителями мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси». Он выразил надежду, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию мира

«привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе против последнего диктатора Европы».

Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира. «Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — заявил Туск.

По его мнению, эта номинация будет способом отдать дань уважения всем жителям Беларуси, которые приняли участие в самом мирном движении протеста за многие годы.

Власти Беларуси посчитали Координационный совет (КС) оппозиции, в который входят Мария Колесникова, «неконституционным», и в связи с созданием совета возбудили уголовное дело по ст. 361 УК («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по этой статье. Ст. 361 предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.

13 октября Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко — согласно требованиям, Лукашенко до 25 октября должен объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и свободить всех политзаключенных.

Протесты в Беларуси проходят после президентский выборов в стране 9 августа. Каждый день в центре Минска и других городах Беларуси проходят многочисленные акции протеста. Протестующие требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы. На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков.