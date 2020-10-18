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№ 114 от 16 октября 2020

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ЦСКА впервые обыграл «Динамо» с 2016 года. В матче РПЛ команда одержала победу со счетом 3:1

Спорт14

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ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

 

В начале второго тайма — на 51 минуте — Константин Кучаев принес первый гол команде ЦСКА. Спустя три минуты Чидера Эджуке забил второй мяч в ворота «Динамо». Затем футболист «Динамо» Никола Моро сократил отставание, пробив из-за штрафной в угол ворот Игоря Акинфеева на 57 минуте. ЦСКА забил третий гол на 67 минуте — в этот раз отличился Игорь Дивеев.

ЦСКА выиграл у «Динамо» впервые с 2016 года. По итогам 11 туров ЦСКА с 22 очками располагаются на третьей строчке в таблице турнира РПЛ. ЦСКА на два очка отстает от лидирующих «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Спартака» (Москва). «Динамо» с 17 баллами занимает седьмое место.

В 12-м туре обе команды проведут домашние матчи: «Динамо» — с «Сочи» 24 октября, ЦСКА — с «Арсеналом» 26 октября.

Теги:
рпл, ng, динамо, цска

В Томской области произошел разлив нефтепродуктов на реке Обь

Общество574

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В Томской области на реке Обь в результате столкновения двух барж произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России. Ведомство начало доследственную проверку. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, не уточняется.

«На барже было восемь баков, каждый по 100 кубометров. Один из них [пострадал], вылилось там не все», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Обе баржи были пришвартованы к берегу, однако из-за сильного порыва ветра две баржи столкнулись друг с другом. «От удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. В настоящее время течь устранена, в акватории затона проводятся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов», — сообщается на сайте СК.

Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. На видео, опубликованном местным жителем в соцсетях, заметно большое количество мертвой рыбы, вокруг, как отметил автор записи, распространяется неприятный запах. В прокуратуре заявили, что это произошло «из-за критического снижения уровня воды в водоеме». Следственный комитет начал проверку.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла и на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Мертвые морские животные были найдены и в других местах на Камчатке. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку.

Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.

Теги:
нефть, ng, томская область, экологическое бедствие
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