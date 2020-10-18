ЦСКА впервые обыграл «Динамо» с 2016 года. В матче РПЛ команда одержала победу со счетом 3:1

ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В начале второго тайма — на 51 минуте — Константин Кучаев принес первый гол команде ЦСКА. Спустя три минуты Чидера Эджуке забил второй мяч в ворота «Динамо». Затем футболист «Динамо» Никола Моро сократил отставание, пробив из-за штрафной в угол ворот Игоря Акинфеева на 57 минуте. ЦСКА забил третий гол на 67 минуте — в этот раз отличился Игорь Дивеев.

ЦСКА выиграл у «Динамо» впервые с 2016 года. По итогам 11 туров ЦСКА с 22 очками располагаются на третьей строчке в таблице турнира РПЛ. ЦСКА на два очка отстает от лидирующих «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Спартака» (Москва). «Динамо» с 17 баллами занимает седьмое место.

В 12-м туре обе команды проведут домашние матчи: «Динамо» — с «Сочи» 24 октября, ЦСКА — с «Арсеналом» 26 октября.