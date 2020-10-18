В Томской области произошел разлив нефтепродуктов на реке Обь

В Томской области на реке Обь в результате столкновения двух барж произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России. Ведомство начало доследственную проверку. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, не уточняется.

«На барже было восемь баков, каждый по 100 кубометров. Один из них [пострадал], вылилось там не все», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Обе баржи были пришвартованы к берегу, однако из-за сильного порыва ветра две баржи столкнулись друг с другом. «От удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. В настоящее время течь устранена, в акватории затона проводятся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов», — сообщается на сайте СК.

Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. На видео, опубликованном местным жителем в соцсетях, заметно большое количество мертвой рыбы, вокруг, как отметил автор записи, распространяется неприятный запах. В прокуратуре заявили, что это произошло «из-за критического снижения уровня воды в водоеме». Следственный комитет начал проверку.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла и на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Мертвые морские животные были найдены и в других местах на Камчатке. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку.

Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.