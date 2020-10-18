Материалы
Рубрики
Темы
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
Свежий выпуск
№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
В Париже тысячи людей вышли на митинг памяти убитого учителя. Фото
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
В Париже от 20 до 30 тысяч человек вышли в воскресенье, 18 октября, на митинг памяти убитого учителя Самюэля Пати, «за свободу и против страха».
Митинг проходит по совместному призыву редакции журнала Charlie Hebdo, профсоюза преподавателей, правозащитной организации SOS Racisme и ассоциации «Рисуйте — Создавайте Свободу». Он начался на площади Республики в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Помимо тысяч граждан, на него пришли многие политики, среди них: депутат и экс-премьер Манюэль Вальс, госсекретарь по вопросам гражданственности при министре внутренних дел Марлен Шьяппа, министр образования Жан-Мишель Бланкер, мэр Парижа Анн Идальго, французский премьер Жан Кастекс и лидеры всех парламентских партий.
Люди периодически аплодировали в память о погибшем учителе, время от времени скандировали лозунги «Свободу слова!», «Свободу преподавания», но большую часть времени просто общались с теми, кто стоял рядом, обсуждая произошедшее и то, как с этим можно бороться. У очень многих людей в руках были обложки Charlie Hebdo, многие принесли фотографию учителя. Один музыкант под гитару исполнил песню "Adieu Monsieur le professeur!" («Прощайте, господин учитель!»), которую вместе пели тысячи людей.
Затем выступили представители учительских профсоюзов, которые говорили о том, что испытывают «злость, тоску и печаль» из-за того, что такое могло произойти. Они призвали граждан к единству и твердости в защите основополагающих ценностей республики: светскости и свободы слова. Акции памяти Самюэля Пати сегодня прошли во многих городах Франции.
47-летний учитель Самюэль Пати был жестоко убит возле здания колледжа, где он преподавал, в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Предлогом для его убийства, совершенного 18-летним «уроженцем Москвы чеченского происхождения» (как назвал его глава французской Национальной Антитеррористической прокуратуры) стало то, что на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о принципах свободы слова, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда.
Сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью газете JDD пообещал создать механизмы, которые бы позволили лучше защищать преподавателей. Сегодня вечером в Елисейском дворце пройдет заседание Совета безопасности и обороны в связи с этим терактом. В среду, 21 октября, состоится национальная церемония прощания с учителем Самюэлем Пати.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных