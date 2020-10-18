В Париже тысячи людей вышли на митинг памяти убитого учителя. Фото

В Париже от 20 до 30 тысяч человек вышли в воскресенье, 18 октября, на митинг памяти убитого учителя Самюэля Пати, «за свободу и против страха».

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Митинг проходит по совместному призыву редакции журнала Charlie Hebdo, профсоюза преподавателей, правозащитной организации SOS Racisme и ассоциации «Рисуйте — Создавайте Свободу». Он начался на площади Республики в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Помимо тысяч граждан, на него пришли многие политики, среди них: депутат и экс-премьер Манюэль Вальс, госсекретарь по вопросам гражданственности при министре внутренних дел Марлен Шьяппа, министр образования Жан-Мишель Бланкер, мэр Парижа Анн Идальго, французский премьер Жан Кастекс и лидеры всех парламентских партий.

Бывший французский премьер Манюэль Вальс. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Люди периодически аплодировали в память о погибшем учителе, время от времени скандировали лозунги «Свободу слова!», «Свободу преподавания», но большую часть времени просто общались с теми, кто стоял рядом, обсуждая произошедшее и то, как с этим можно бороться. У очень многих людей в руках были обложки Charlie Hebdo, многие принесли фотографию учителя. Один музыкант под гитару исполнил песню "Adieu Monsieur le professeur!" («Прощайте, господин учитель!»), которую вместе пели тысячи людей.

Обложки Charlie Hebdo в руках у участников акции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Затем выступили представители учительских профсоюзов, которые говорили о том, что испытывают «злость, тоску и печаль» из-за того, что такое могло произойти. Они призвали граждан к единству и твердости в защите основополагающих ценностей республики: светскости и свободы слова. Акции памяти Самюэля Пати сегодня прошли во многих городах Франции.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

47-летний учитель Самюэль Пати был жестоко убит возле здания колледжа, где он преподавал, в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Предлогом для его убийства, совершенного 18-летним «уроженцем Москвы чеченского происхождения» (как назвал его глава французской Национальной Антитеррористической прокуратуры) стало то, что на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о принципах свободы слова, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью газете JDD пообещал создать механизмы, которые бы позволили лучше защищать преподавателей. Сегодня вечером в Елисейском дворце пройдет заседание Совета безопасности и обороны в связи с этим терактом. В среду, 21 октября, состоится национальная церемония прощания с учителем Самюэлем Пати.