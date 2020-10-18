Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 114 от 16 октября 2020

Читать номер

В Париже тысячи людей вышли на митинг памяти убитого учителя. Фото

Общество1 154

Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

1 154
 

В Париже от 20 до 30 тысяч человек вышли в воскресенье, 18 октября, на митинг памяти убитого учителя Самюэля Пати, «за свободу и против страха».

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Митинг проходит по совместному призыву редакции журнала Charlie Hebdo, профсоюза преподавателей, правозащитной организации SOS Racisme и ассоциации «Рисуйте — Создавайте Свободу». Он начался на площади Республики в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Помимо тысяч граждан, на него пришли многие политики, среди них: депутат и экс-премьер Манюэль Вальс, госсекретарь по вопросам гражданственности при министре внутренних дел Марлен Шьяппа, министр образования Жан-Мишель Бланкер, мэр Парижа Анн Идальго, французский премьер Жан Кастекс и лидеры всех парламентских партий. 

Бывший французский премьер Манюэль Вальс. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Люди периодически аплодировали в память о погибшем учителе, время от времени скандировали лозунги «Свободу слова!», «Свободу преподавания», но большую часть времени просто общались с теми, кто стоял рядом, обсуждая произошедшее и то, как с этим можно бороться. У очень многих людей в руках были обложки Charlie Hebdo, многие принесли фотографию учителя. Один музыкант под гитару исполнил песню "Adieu Monsieur le professeur!" («Прощайте, господин учитель!»), которую вместе пели тысячи людей.

Обложки  Charlie Hebdo в руках у участников акции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Затем выступили представители учительских профсоюзов, которые говорили о том, что испытывают «злость, тоску и печаль» из-за того, что такое могло произойти. Они призвали граждан к единству и твердости в защите основополагающих ценностей республики: светскости и свободы слова. Акции памяти Самюэля Пати сегодня прошли во многих городах Франции.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»
Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

47-летний учитель Самюэль Пати был жестоко убит возле здания колледжа, где он преподавал, в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Предлогом для его убийства, совершенного 18-летним «уроженцем Москвы чеченского происхождения» (как назвал его глава французской Национальной Антитеррористической прокуратуры) стало то, что на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о принципах свободы слова, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда. 

Сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью газете JDD пообещал создать механизмы, которые бы позволили лучше защищать преподавателей. Сегодня вечером в Елисейском дворце пройдет заседание Совета безопасности и обороны в связи с этим терактом. В среду, 21 октября, состоится национальная церемония прощания с учителем Самюэлем Пати.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
убийство, акции, франция, париж, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera