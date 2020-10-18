В водохранилище в Калмыкии погибла рыба. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку сообщений о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.

О гибели рыбы сообщил местный житель в соцсетях. На видео видно большое количество мертвой рыбы, вокруг распространяется неприятный запах, отметил автор записи.

В СК пообещали, что проверят все изложенные выводы и по результатам проверки примут процессуальное решение.

Накануне жители Приморья сообщили о массовой гибели рыбы в местной реке Артемовка. Глава отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина сообщила РИА Новости, что из-за произошедшего возбуждено административное расследование.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Мертвые морские животные были найдены и в других местах на Камчатке.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.

Власти Камчатки приводили свою версию случившегося. «Мы не можем говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска. Мы столкнули с масштабным новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить», — говорил губернатор региона Владимир Солодов. В РАН говорили, что морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения.