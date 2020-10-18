Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военнослужащих

Азербайджан готов в одностороннем порядке передать часть тел погибших армянских военнослужащих, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных целях, объявленного между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения на заседаниях государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане, была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана», — заявила госкомиссия.

Карта военных действий в Карабахе / Новая

17 октября стороны заявили, что договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Новое перемирие — второе по счету — должно было вступить в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск), однако стороны вновь обвинили друг друга в его нарушении.

Ранее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня во время переговоров в Москве 10 октября. Перемирие начало действовать 11 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск), однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении и продолжили это делать в другие дни.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявляла, что в ходе военных действий погибли сотни армянских военных. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что эту информацию обнародуют «после окончания активной фазы боевых действий». В ходе обстрелов гибнут и мирные жители, в том числе дети.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, стороны обвинили друг друга в его эскалации. На фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе из города Шуши, который расположен по соседству со Степанакертом, уехали 80% жителей. До начала боевых действий там жили около 5 тысяч человек. Ранее во время обстрелов города пострадал собор Христа Всеспасителя, который был построен в XIX веке.