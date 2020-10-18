На «Партизанском марше» в Минске начались задержания

В Минске на «Партизанском марше» силовики начали задерживать участников протестов у станции метро «Партизанская». Об этом сообщает «Наша Нива». По данным издания, людей задерживают сотрудники ГУБОПиК.

Начало марша на Партизанском проспекте. Фото: Tut.by

«Еврорадио» передает, что силовые задержания произошли и около станции метро «Динамо» — там силовики задержали около 10 человек. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что возле стадиона «Динамо» задержали журналиста Артема Майорова.

Tut.by к 15:00 оценивает количество участников акции в пять тысяч человек. Корреспондент «Медиазоны» сообщает о тысячи участников акции. «Наша Нива» оценивает количество участников марша в «десятки тысяч».

ОБНОВЛЕНО 15:53 Силовики выстроились в кордон на Партизанском проспекте около метро «Партизанская». Рядом с ними стоит водомет. Голова колонны протестующих тем временем дошла до метро. ОБНОВЛЕНО 16:15 Силовики полностью перекрыли Партизанский проспект в районе дома номер 72, сообщают «МБХ Медиа». Туда стянули спецтехнику и водометы. ОМОН со щитами выстроился в несколько рядов. Колонна протестующих остановилась в нескольких метрах от силовиков, там начались задержания. Фото с акции: Радио свобода

Минский метрополитен заявил, что в 13:15 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты центральные станции метро — Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская.

В городе традиционно проблемы с мобильным интернетом — оператор «МТС Беларусь» сообщил о том, что «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. безопасности» они ограничили доступ в интернет.

Перед воскресной акцией протеста — 71-й по счету — в город вновь начали стягивать военную технику и водометы. В центре города очевидцы заметили много спецтехники, в том числе заградительные машины и бронетранспортеры, также в Минск прибыло большое количество армейских грузовиков для перевозки личного состава. Рядом с местом сбора протестующих прибывали микроавтобусы с силовиками. Перегородили и Октябрьскую площадь и Площадь Независимости, дом правительства и администрация президента.