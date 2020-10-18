Королева Великобритании помиловала осужденного за убийство мужчину. В прошлом году он остановил террориста с помощью бивня

Королева Великобритании Елизавета II помиловала Стивена Галланта. В ноябре 2019 он помог остановить террориста на Лондонском мосту с помощью бивня нарвала. Об этом сообщает Daily Mail.

29 ноября 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для того, чтобы принять участие в реабилитационном мероприятии для заключенных. Оно проходило в историческом здании гильдии рыботорговцев рядом с Лондонским мостом. В это время 28-летний Усман Хан, также участвовавший в мероприятии, начал нападать с ножом на участников встречи.

Вместе с несколькими другими мужчинами Галлант последовал за пытавшимся скрыться Ханом на Лондонский мост. Там с помощью бивня нарвала — бивня морского млекопитающего из отряда китовых — он помог остановить террориста, который был вооружен ножами и муляжом жилета. Через некоторое время прибыла полиция и застрелила террориста. В результате теракта погибли двое человек и еще трое получили ранения.

После помилования королевой Стивен Галлант сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, чем истечет его 17-летний тюремный срок. Он был приговорен в 2005 году за предумышленное убийство пожарного. Окончательное решение об освобождении должна принять комиссия по УДО, однако, по информации Daily Mail , вероятность отказа крайне мала.

В последний раз королева Елизавета II даровала помилование человеку, осужденному за убийство, 25 лет назад — им стал член ирландской террористической организации Шон О’Каллагэн. Как сообщает Daily Mirror, самое громкое помилование королевы произошло в 2013 году — оно было посмертно даровано Алану Тьюрингу. Его арестовали в 1952 году и подвергли уголовному преследованию за гомосексуальную связь с 19-летним молодым человеком.