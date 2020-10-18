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№ 114 от 16 октября 2020

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Le Figaro: во Франции задержали проникшего в Версальский дворец мужчину. Он представлялся королем

Общество7

7
 

Во Франции задержали 31-летнего мужчину, который вчера вечером проник в Версальский дворец, пишет Le Figaro. 

Источник издания в полиции рассказал, что мужчина приехал ко дворцу на такси. Водитель позвонил в полицию примерно в 22:30 по местному времени (21:30 мск) и сообщил, что пассажир «принимает себя за короля». 

По прибытии на место правоохранители обнаружили, что стекло в одном из окон Версальского дворца разбито, представитель дворца уточнил, что речь идет об окне возле входной двери, через которое можно попасть в нижнюю галерею. После этого полицейские наши мужчину и задержали его. 

Представитель дворца отметил, что мебели и коллекциям не было причинено никакого ущерба.

Строительство Версальского дворца началось в XVII веке, во времена правления Людовика XIV, Версаль был главной резиденцией королей. В XIX веке он стал музеем. В общей сложности дворцово-парковый комплекс занимает площадь свыше 800 гектаров. Версаль входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Теги:
франция , задержание, версаль, em

Королева Великобритании помиловала осужденного за убийство мужчину. В прошлом году он остановил террориста с помощью бивня

Общество37

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Королева Великобритании Елизавета II помиловала Стивена Галланта. В ноябре 2019 он помог остановить террориста на Лондонском мосту с помощью бивня нарвала. Об этом сообщает Daily Mail.

29 ноября 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для того, чтобы принять участие в реабилитационном мероприятии для заключенных. Оно проходило в историческом здании гильдии рыботорговцев рядом с Лондонским мостом. В это время 28-летний Усман Хан, также участвовавший в мероприятии, начал нападать с ножом на участников встречи.

Вместе с несколькими другими мужчинами Галлант последовал за пытавшимся скрыться Ханом на Лондонский мост. Там с помощью бивня нарвала — бивня морского млекопитающего из отряда китовых — он помог остановить террориста, который был вооружен ножами и муляжом жилета. Через некоторое время прибыла полиция и ликвидировала террориста. В результате теракта погибли двое человек и еще трое получили ранения. 

После помилования королевой Стивен Галлант сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, чем истечет его 17-летний тюремный срок. Он был приговорен в 2005 году за предумышленное убийство пожарного. Окончательное решение об освобождении должна принять комиссия по УДО, однако, по информации Daily Mail , вероятность отказа крайне мала.

В последний раз королева Елизавета II даровала помилование человеку, осужденному за убийство, 25 лет назад — им стал член ирландской террористической организации Шон О’Каллагэн. Как сообщает Daily Mirror, самое громкое помилование королевы произошло в 2013 году — оно было посмертно даровано Алану Тьюрингу. Его арестовали в 1952 году и подвергли уголовному преследованию за гомосексуальную связь с 19-летним молодым человеком.

Теги:
великобритания, елизавета ii, помилование, ng
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