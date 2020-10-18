Le Figaro: во Франции задержали проникшего в Версальский дворец мужчину. Он представлялся королем

Во Франции задержали 31-летнего мужчину, который вчера вечером проник в Версальский дворец, пишет Le Figaro.

Источник издания в полиции рассказал, что мужчина приехал ко дворцу на такси. Водитель позвонил в полицию примерно в 22:30 по местному времени (21:30 мск) и сообщил, что пассажир «принимает себя за короля».

По прибытии на место правоохранители обнаружили, что стекло в одном из окон Версальского дворца разбито, представитель дворца уточнил, что речь идет об окне возле входной двери, через которое можно попасть в нижнюю галерею. После этого полицейские наши мужчину и задержали его.

Представитель дворца отметил, что мебели и коллекциям не было причинено никакого ущерба.

Строительство Версальского дворца началось в XVII веке, во времена правления Людовика XIV, Версаль был главной резиденцией королей. В XIX веке он стал музеем. В общей сложности дворцово-парковый комплекс занимает площадь свыше 800 гектаров. Версаль входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.