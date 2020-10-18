Правительство Свердловской области начало проверку после жалоб на принудительную стерилизацию женщин в пансионате Екатеринбурга

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку Уктусского пансионата в Екатеринбурге для пожилых и людей с инвалидностью «в связи с появившейся в телеграм-каналах информацией о нарушении прав проживающих в пансионате женщин». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. — уверили в ведомстве.

Ранее в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Лампа Екатеринбург» опубликовали видеообращение одной из пациенток пансионата. Она рассказала, что руководство учреждения принуждало женщин пройти стерилизацию.

«Ко мне подошла врач и говорит: «У тебя будет операция», — пишет в группе одна из пациенток пансионата. — […] Я начала отказываться, и меня отправили к главному врачу. Я начала расспрашивать, зачем мне операция, если ничего не болит? Она начала объяснять, что это такое.

На меня кричали: если не хочешь этого делать, то поедешь в другой пансионат — психоневрологический!», — заявила женщина.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин. По словам регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, ранее уже поступали подобные жалобы, однако Мерзлякова уверила, что стерилизация проводилась по медицинским показаниям:

«Мы знали, что их убеждают. — призналась омбудсмен.

Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку», — заявила она.

Телеграм-канал Baza сообщал, что пациенток принудительно заставляли пройти стерилизацию, так как «в пансионате нельзя было держать детей», и опубликовал справку о проведенной процедуре.

В Министерстве социальной политики Свердловской области ответили, что справка, опубликованная в телеграм-канале, датирована 2008-м годом и что «для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время».