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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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Собянин: число трудовых мигрантов в Москве в этом году уменьшилось на 40%

Общество19

19
 

В Москве в 2020 году число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с телеканалом «Россия-1». 

«Это влияет на рынок труда и на то, что в коммунальной сфере — на те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — сказал Собянин (цитата по Интерфаксу). 

По его словам, задача с занятостью в коммунальной сфере сейчас решается. Для этого в работе привлекаются жители других российских регионов. Собянин заверил, что для подготовки к зиме жилищного фонда, коммуникаций и энергетики круглосуточно работали все коммунальные службы. 

Ранее Собянин в интервью ТАСС заявил, что ежегодно около 70-80 тысяч человек получают в Москве российское гражданство или столичную регистрацию. По его словам, «для 12-миллионной Москвы это не является критичным». 

Теги:
em, пандемия, москва, мигранты

Светлана Тихановская: адвоката Илью Салея освободили из СИЗО

Общество110

110
 

Белорусского адвоката Илью Салея, который присутствовал на «круглом столе» с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, освободили из следственного изолятора. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Светлана Тихановская.

«То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО — это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим», — написала Тихановская.

Тихановская заявила, что оппозиция остановится только тогда, «когда каждый политический заключенный выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернется закон и честные выборы», и также напомнила о том, что на 18 октября в Беларуси запланирован «Партизанский марш»:

«А пока этого не произошло — мы будем протестовать. Сегодня на Партизанском марше беларусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придет на этот марш».

О том, что адвоката выпустили из СИЗО, ранее сообщал белорусский портал Tut.by. Со ссылкой на жителей дома издание заявляло, что Салея привезли домой около 19:00 16 октября в сопровождении его родителей. После 23:00 16 октября, а также 17 октября к нему в квартиру приходили сотрудники милиции.

Илья Салей —  юрист избирательного штаба Виктора Бабарико и адвокат члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится в СИЗО и которая отказалась участвовать во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.  

На следующий день после «круглого стола» с Лукашенко двум его участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому — изменили меры пресечения — их отпустили из СИЗО под домашний арест.

Илью Салея задержали 9 сентября в Минске. Вместе с другими членами оппозиции он проходит по уголовному делу о «призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси» (ч. 3 ст. 361 УК ).

По этому делу арестовали Марию Колесникову и еще одного члена президиума КС, юриста Максима Знака. Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве, объявили в межгосударственный розыск по этой же статье.

Теги:
лукашенко, сизо, беларусь, колесникова, ng
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