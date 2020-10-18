В Хабаровске 100-й день подряд прошли протесты в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 100-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

По оценке издания, на площади Ленина собрались около 200 человек. Они скандировали лозунги «Мы здесь власть!», «Свободу Фургалу!» и другие.

После митинга протестующие отправились на шествие по центральным улицам города. Помимо лозунгов в поддержку Фургала, они также скандировали «Руки прочь от журналистов» из-за недавнего похищения и избиения журналиста Сергея Плотникова.

Затем протестующие вернулись на площадь Ленина и после этого начали расходиться. О задержаниях в ходе акции не сообщается.

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Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.

В прошлую субботу силовики впервые за три месяца жестко разогнали протестующих, были задержания, а также силовики возбудили уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом».