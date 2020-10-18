В Минске задержали основателя IT-компании Bamboo Group

В Минске вчера силовики задержали основателя IT-компании Bamboo Group Владислава Герчикова, пишет Tut.by.

По данным издания, Герчикова задержали в его машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции. Вчера вечером его привезли в Центр задержания правонарушителей на улице Окрестина.

Вчера в Минске и ряде других городов Беларуси снова прошли протестные акции. В белорусской столице состоялось два марша: студенческий и женский. МВД отчиталось о задержании 58 человек по всей стране.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. ЦИК страны утверждает, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы примерно 10%.

Силовики часто жестко разгоняют акции и задерживают протестующих. Многие члены Координационного совета и другие оппозиционные политики или находятся под арестом в Беларуси, или их заставили уехать из страны. Среди последних — Тихановская, ее вывезли в Литву.