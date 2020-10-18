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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
В Минске задержали основателя IT-компании Bamboo Group
В Минске вчера силовики задержали основателя IT-компании Bamboo Group Владислава Герчикова, пишет Tut.by.
По данным издания, Герчикова задержали в его машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции. Вчера вечером его привезли в Центр задержания правонарушителей на улице Окрестина.
Вчера в Минске и ряде других городов Беларуси снова прошли протестные акции. В белорусской столице состоялось два марша: студенческий и женский. МВД отчиталось о задержании 58 человек по всей стране.
Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. ЦИК страны утверждает, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы примерно 10%.
Силовики часто жестко разгоняют акции и задерживают протестующих. Многие члены Координационного совета и другие оппозиционные политики или находятся под арестом в Беларуси, или их заставили уехать из страны. Среди последних — Тихановская, ее вывезли в Литву.
Теги:em, задержания, минск
Хорватскому премьеру прислали письмо с угрозами и неизвестным порошком
Хорватскому премьеру Андрею Пленковичу прислали письмо с угрозами и неизвестным белым порошком. Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление партии «Хорватское демократическое содружество», лидером которой является Пленкович.
По информации агентства Hina, последняя фраза в письме была такая: «А для предателей одно из лекарств — "Новичок"». Конверт пришел в штаб-квартиру партии, сотрудники вызвали полицию. Правоохранители расследуют произошедшее.
Это не первый случай, когда хорватскому премьеру угрожают. Ранее были задержаны двое мужчин 63 и 48 лет за угрозы Пленковичу, отмечает N1.
12 октября у здания правительства Хорватии в Загребе произошла стрельба. Нападавшим оказался 22-летний гражданин страны Даниэль Безук, он открыл огонь по трем полицейским, один правоохранитель пострадал. Стрелка нашли мертвым, полиция сообщила, что он совершил самоубийство. Хорватские правоохранители не исключили версию о том, что нападавший хотел совершить покушение на Пленковича.