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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Хорватскому премьеру прислали письмо с угрозами и неизвестным порошком
Хорватскому премьеру Андрею Пленковичу прислали письмо с угрозами и неизвестным белым порошком. Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление партии «Хорватское демократическое содружество», лидером которой является Пленкович.
По информации агентства Hina, последняя фраза в письме была такая: «А для предателей одно из лекарств — "Новичок"». Конверт пришел в штаб-квартиру партии, сотрудники вызвали полицию. Правоохранители расследуют произошедшее.
Это не первый случай, когда хорватскому премьеру угрожают. Ранее были задержаны двое мужчин 63 и 48 лет за угрозы Пленковичу, отмечает N1.
12 октября у здания правительства Хорватии в Загребе произошла стрельба. Нападавшим оказался 22-летний гражданин страны Даниэль Безук, он открыл огонь по трем полицейским, один правоохранитель пострадал. Стрелка нашли мертвым, полиция сообщила, что он совершил самоубийство. Хорватские правоохранители не исключили версию о том, что нападавший хотел совершить покушение на Пленковича.
Теги:em, угрозы, премьер-министр, хорватия
Иран заявил о прекращении действия оружейного эмбарго в отношении страны
Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, сообщается на сайте МИД страны.
С сегодняшнего дня перестают действовать все ограничения на передачу Ирану оружия, связанную с ним деятельность и финансовые услуги. Также снимается запрет на въезд в государства-члены ООН и транзит через них, введенный в отношении ряда иранских военных и гражданских лиц.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна не нуждается в иностранной поддержке и способна сама удовлетворять свои военные потребности. «Более 90% оборонных потребностей страны производится внутри нее, Иран не нуждается в иностранной поддержке. Мир и стабильность в регионе всегда будут нашим главным приоритетом», — отметил он в твиттере.
Напомним, в июле 2015 в ООН был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и ввели санкции против Тегерана.
В августе этого года США подготовили проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, но Совбез ООН его отклонил. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео тогда заявил, что Совбез «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения».