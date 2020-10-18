Хорватскому премьеру прислали письмо с угрозами и неизвестным порошком

Хорватскому премьеру Андрею Пленковичу прислали письмо с угрозами и неизвестным белым порошком. Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление партии «Хорватское демократическое содружество», лидером которой является Пленкович.

По информации агентства Hina, последняя фраза в письме была такая: «А для предателей одно из лекарств — "Новичок"». Конверт пришел в штаб-квартиру партии, сотрудники вызвали полицию. Правоохранители расследуют произошедшее.

Это не первый случай, когда хорватскому премьеру угрожают. Ранее были задержаны двое мужчин 63 и 48 лет за угрозы Пленковичу, отмечает N1.

12 октября у здания правительства Хорватии в Загребе произошла стрельба. Нападавшим оказался 22-летний гражданин страны Даниэль Безук, он открыл огонь по трем полицейским, один правоохранитель пострадал. Стрелка нашли мертвым, полиция сообщила, что он совершил самоубийство. Хорватские правоохранители не исключили версию о том, что нападавший хотел совершить покушение на Пленковича.