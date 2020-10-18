Иран заявил о прекращении действия оружейного эмбарго в отношении страны

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, сообщается на сайте МИД страны.

С сегодняшнего дня перестают действовать все ограничения на передачу Ирану оружия, связанную с ним деятельность и финансовые услуги. Также снимается запрет на въезд в государства-члены ООН и транзит через них, введенный в отношении ряда иранских военных и гражданских лиц.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна не нуждается в иностранной поддержке и способна сама удовлетворять свои военные потребности. «Более 90% оборонных потребностей страны производится внутри нее, Иран не нуждается в иностранной поддержке. Мир и стабильность в регионе всегда будут нашим главным приоритетом», — отметил он в твиттере.

Напомним, в июле 2015 в ООН был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и ввели санкции против Тегерана.

В августе этого года США подготовили проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, но Совбез ООН его отклонил. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео тогда заявил, что Совбез «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения».