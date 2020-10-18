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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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Иран заявил о прекращении действия оружейного эмбарго в отношении страны

Политика589

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Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, сообщается на сайте МИД страны. 

С сегодняшнего дня перестают действовать все ограничения на передачу Ирану оружия, связанную с ним деятельность и финансовые услуги. Также снимается запрет на въезд в государства-члены ООН и транзит через них, введенный в отношении ряда иранских военных и гражданских лиц.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна не нуждается в иностранной поддержке и способна сама удовлетворять свои военные потребности. «Более 90% оборонных потребностей страны производится внутри нее, Иран не нуждается в иностранной поддержке. Мир и стабильность в регионе всегда будут нашим главным приоритетом», — отметил он в твиттере. 

Напомним, в июле 2015 в ООН был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и ввели санкции против Тегерана.

В августе этого года США подготовили проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, но Совбез ООН его отклонил. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео тогда заявил, что Совбез «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения». 

Теги:
em, оружие, иран

В России выявили более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество1 180

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В России за последние сутки зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 399 334 человек.

В Москве выявлено 4 610 новых случаев, в Петербурге — 674 (максимум за время пандемии), в Подмосковье — 460 (рекорд с 25 июня). Единственным российским регионом, где за последние сутки не зафиксировали ни одного нового заболевшего, стала Чукотка.

Умерли за сутки по России от COVID-19 185 человек, в том числе 52 — в Москве и 15 — в Петербурге. Общее число умерших по стране за время пандемии достигло 24 187. Вылечились от инфекции 1 070 576 пациентов, из них 5 377 — за последние сутки.

По России за неделю было выявлено 100 616 новых случаев заражения коронавирусом, посчитал ТАСС. Этот показатель впервые за время пандемии превысил 100 тысяч. Он больше отметки предыдущей недели примерно на 20%, когда в общей сложности было выявлено 83 717 новых заболевших.

Теги:
em, коронавирус, россия
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