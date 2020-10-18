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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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В России выявили более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество197

197
 

В России за последние сутки зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 399 334 человек.

В Москве выявлено 4 610 новых случаев, в Петербурге — 674 (максимум за время пандемии), в Подмосковье — 460 (рекорд с 25 июня). Единственным российским регионом, где за последние сутки не зафиксировали ни одного нового заболевшего, стала Чукотка.

Умерли за сутки по России от COVID-19 185 человек, в том числе 52 — в Москве и 15 — в Петербурге. Общее число умерших по стране за время пандемии достигло 24 187. Вылечились от инфекции 1 070 576 пациентов, из них 5 377 — за последние сутки.

По России за неделю было выявлено 100 616 новых случаев заражения коронавирусом, посчитал ТАСС. Этот показатель впервые за время пандемии превысил 100 тысяч. Он больше отметки предыдущей недели примерно на 20%, когда в общей сложности было выявлено 83 717 новых заболевших.

Теги:
em, коронавирус, россия

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

Политика235

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Армения и Азербайджан заявили о нарушении друг другом гуманитарного перемирия, которое вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск).

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные с 00:04 до 02:45 вели артиллерийский обстрел в северном направлении, а с 02:20 до 02:45 совершили ракетный обстрел южного направления. С утра, по ее словам, азербайджанские военные предприняли попытку наступления в районе Худаферинского водохранилища. Армией обороны Карабаха были уничтожены четыре танка азербайджанской стороны, сообщила Степанян. Она также отметила, что обе стороны несут потери.

Азербайджан же заявил, что ночью армянские военные обстреляли из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил и ряд сел, расположенных вдоль реки Араз. В ответ Баку предпринял «адекватные ответные меры», по словам Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава нет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, стороны обвинили друг друга в его эскалации. До 18 октября перемирие объявлялось после переговоров сторон в Москве, прошедших 10 октября. Ереван и Баку также обвиняли друг друга в нарушении первого режима прекращения огня.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила, что в ходе военных действий погибли сотни армянских военных. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что информация будет обнародована «после окончания активной фазы боевых действий». В ходе обстрелов гибнут и мирные жители, в том числе дети.

Теги:
em, перемирие, нагорный карабах, азербайджан, армения
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