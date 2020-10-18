В России выявили более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 399 334 человек.

В Москве выявлено 4 610 новых случаев, в Петербурге — 674 (максимум за время пандемии), в Подмосковье — 460 (рекорд с 25 июня). Единственным российским регионом, где за последние сутки не зафиксировали ни одного нового заболевшего, стала Чукотка.

Умерли за сутки по России от COVID-19 185 человек, в том числе 52 — в Москве и 15 — в Петербурге. Общее число умерших по стране за время пандемии достигло 24 187. Вылечились от инфекции 1 070 576 пациентов, из них 5 377 — за последние сутки.

По России за неделю было выявлено 100 616 новых случаев заражения коронавирусом, посчитал ТАСС. Этот показатель впервые за время пандемии превысил 100 тысяч. Он больше отметки предыдущей недели примерно на 20%, когда в общей сложности было выявлено 83 717 новых заболевших.