Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан заявили о нарушении друг другом гуманитарного перемирия, которое вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск).

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные с 00:04 до 02:45 вели артиллерийский обстрел в северном направлении, а с 02:20 до 02:45 совершили ракетный обстрел южного направления. С утра, по ее словам, азербайджанские военные предприняли попытку наступления в районе Худаферинского водохранилища. Армией обороны Карабаха были уничтожены четыре танка азербайджанской стороны, сообщила Степанян. Она также отметила, что обе стороны несут потери.

Азербайджан же заявил, что ночью армянские военные обстреляли из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил и ряд сел, расположенных вдоль реки Араз. В ответ Баку предпринял «адекватные ответные меры», по словам Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава нет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, стороны обвинили друг друга в его эскалации. До 18 октября перемирие объявлялось после переговоров сторон в Москве, прошедших 10 октября. Ереван и Баку также обвиняли друг друга в нарушении первого режима прекращения огня.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила, что в ходе военных действий погибли сотни армянских военных. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что информация будет обнародована «после окончания активной фазы боевых действий». В ходе обстрелов гибнут и мирные жители, в том числе дети.