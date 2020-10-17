Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе

Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

Перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск). На сайтах МИД Армении и Азербайджана опубликованы аналогичные заявления. Согласно им, решение о перемирии было принято в соответствии с заявлением стран-сопредседателей ОБСЕ от 1 октября, сопредседателей минской группы от 5 октября и с Московским заявлением от 10 октября.

При этом Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня во время переговоров в Москве 10 октября. Перемирие начало действовать 11 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении и продолжили это делать в другие дни.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. Армения рассказала, что с ее стороны погибли свыше 600 военных. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что информация будет обнародована «после окончания активной фазы боевых действий».