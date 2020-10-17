СМИ: в Назрани при перестрелке взорвалась машина с бывшим в розыске участником прошлогодних протестов

В Назрани во время перестрелки взорвался автомобиль, погиб участник прошлогодних ингушских протестов Юнус Видзижев, который был в розыске. Об этом сообщил источник Интерфакса.

Перестрелка произошла накануне. По данным РИА Новости, силовики хотели остановить автомобиль, но из машины по ним открыли огонь. Началась перестрелка, в ходе которой автомобиль взорвался.

По словам собеседника ТАСС, погибший уроженец Ингушетии был в розыске, агентство не приводит его имя. Ведзижева разыскивали по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов, отмечает Интерфакс. Сам он считал, что его преследование связано с участием в прошлогодних протестах из-за соглашения о границе Ингушетии и Чечни.

В феврале к Ведзижеву приходили с обыском, однако он скрылся. Ведзижев утверждал, что силовики тогда обокрали его дом и магазин в селе Плиево, а также подбросили ему боевое оружие.