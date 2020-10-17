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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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Исследование: в России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни на территории Европы

Общество93

93
 

Самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни на территории Европы в 2019 году зафиксирован в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Глобальное бремя болезней», которое опубликовано в журнале The Lancet.

Ученые рассчитывали показатель Disability-adjusted life year (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности, DALY). Он оценивает годы жизни человека, которые могут быть потеряны из-за инвалидности или проблем со здоровьем.

В России DALY составил 63,7 года, показатель в 2010-2019 годах падал на 2% в год. Продолжительность жизни с учетом болезней составила по стране в среднем 81,3 года, у женщин — 83,8, а у мужчин — 78,8. Самый высокий DALY — в Исландии (71,9 года).

Российские эксперты связали такие показатели с факторами риска развития неинфекционных заболеваний — курением, алкоголем, нерациональным питанием и низкой физической активностью, отмечает издание «Будущее России. Национальные проекты». Сильнее всего на сокращение здоровой жизни влияют хронические неинфекционные заболевания, число которых растет на протяжении 30 лет.

Теги:
em, здоровье, жизнь, европа, россия, исследование

Главу Выборгского района Ленобласти задержали по делу о хищении свыше 700 миллионов рублей

Общество510

510
 

Главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. 

По версии следствия, Орлов вместе с экс-председателем комитета финансов местной администрации Александром Болучевским подделали документы о ремонтных работах в Выборге и перевели более 700 миллионов рублей на счета подконтрольных юрлиц. Деньги они распределили и «распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства».

Болучевского задержали в сентябре. Он признался, что 350 миллионов рублей отдал своей знакомой за устройство на работу вице-мэром Москвы, а остальное — обналичил. Сейчас Болучевский находится под арестом.

Теги:
ленинградская область, задержание, мошенничество, em
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