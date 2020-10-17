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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Исследование: в России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни на территории Европы
Самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни на территории Европы в 2019 году зафиксирован в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Глобальное бремя болезней», которое опубликовано в журнале The Lancet.
Ученые рассчитывали показатель Disability-adjusted life year (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности, DALY). Он оценивает годы жизни человека, которые могут быть потеряны из-за инвалидности или проблем со здоровьем.
В России DALY составил 63,7 года, показатель в 2010-2019 годах падал на 2% в год. Продолжительность жизни с учетом болезней составила по стране в среднем 81,3 года, у женщин — 83,8, а у мужчин — 78,8. Самый высокий DALY — в Исландии (71,9 года).
Российские эксперты связали такие показатели с факторами риска развития неинфекционных заболеваний — курением, алкоголем, нерациональным питанием и низкой физической активностью, отмечает издание «Будущее России. Национальные проекты». Сильнее всего на сокращение здоровой жизни влияют хронические неинфекционные заболевания, число которых растет на протяжении 30 лет.
Главу Выборгского района Ленобласти задержали по делу о хищении свыше 700 миллионов рублей
Главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
По версии следствия, Орлов вместе с экс-председателем комитета финансов местной администрации Александром Болучевским подделали документы о ремонтных работах в Выборге и перевели более 700 миллионов рублей на счета подконтрольных юрлиц. Деньги они распределили и «распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства».
Болучевского задержали в сентябре. Он признался, что 350 миллионов рублей отдал своей знакомой за устройство на работу вице-мэром Москвы, а остальное — обналичил. Сейчас Болучевский находится под арестом.