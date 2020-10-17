Исследование: в России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни на территории Европы

Самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни на территории Европы в 2019 году зафиксирован в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Глобальное бремя болезней», которое опубликовано в журнале The Lancet.

Ученые рассчитывали показатель Disability-adjusted life year (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности, DALY). Он оценивает годы жизни человека, которые могут быть потеряны из-за инвалидности или проблем со здоровьем.

В России DALY составил 63,7 года, показатель в 2010-2019 годах падал на 2% в год. Продолжительность жизни с учетом болезней составила по стране в среднем 81,3 года, у женщин — 83,8, а у мужчин — 78,8. Самый высокий DALY — в Исландии (71,9 года).

Российские эксперты связали такие показатели с факторами риска развития неинфекционных заболеваний — курением, алкоголем, нерациональным питанием и низкой физической активностью, отмечает издание «Будущее России. Национальные проекты». Сильнее всего на сокращение здоровой жизни влияют хронические неинфекционные заболевания, число которых растет на протяжении 30 лет.